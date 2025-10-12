Очень полезный для деток: в школах и садиках появился новый урок
- Уроки заботы в школах и садах Украины направлены на развитие эмпатии и инклюзивного мышления у детей 5 – 10 лет через интерактивные занятия.
- Учителя получают доступ к материалам на платформе Google Classroom, а уроки будут проходить ежемесячно в течение 2025/26 учебного года.
В детсадах и начальных классах школ в Украине теперь есть уроки заботы. Это ежемесячные интерактивные занятия для детей 5 – 10 лет.
Они помогают развивать эмпатию, инклюзивное мышление и ежедневную заботу о психическом здоровье. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
Чему учат на уроках заботы?
Уроки заботы имеют целью поддержать педагогов в их ежедневной работе. Учителя имеют готовые примеры для разговоров с детьми на чувствительные темы: от дружбы и взаимоуважения до принятия различий и заботы о себе и других.
Каждый урок имеет отдельную тему и полный набор инструментов для работы педагога: видео с анимированным героем из серии "Морковкин кинозал", подробный конспект, раздаточные материалы и домашние задания для ребенка и семьи.
Герои уроков – анимированные персонажи Морковка и Котик Паскаль, которые через интересные сюжетные истории передают важные смыслы о дружбе, принятие различий, границы, ошибки, заботу о себе и других.
Истории созданы так, чтобы персонажи вызывали эмпатию и заинтересованность, дети легко узнавали в них себя, а в сюжетах – ситуации из своей жизни.
Уроки заботы / фото организаторов
Такие навыки должны открывать пространство для диалога: сначала в классе со сверстниками, а затем дома.
Материалы занятий адаптированы для двух возрастных категорий: дошкольников (5 – 6 лет) и учеников начальной школы (7 – 10 лет).
Доступ ко всем материалам уроков заботы и методологическое сопровождение педагоги получат на платформе Google Classroom после регистрации для участия.
Уроки будут проходить раз в месяц в течение 2025/26 учебного года.
Какие новые предметы появятся в школьной программе?
- С 1 сентября уроки энергоэффективности стали непременной частью учебного процесса.
- Учеников 4 – 11 классов будут учить рационально использовать ресурсы, уменьшать потребление энергии и заботиться об окружающей среде.
- В 8-х классах также появится новый обязательный предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность".
- Программа содержит управление личными финансами, налоги, банковские услуги, а также основы предпринимательства. С 2026 года этот предмет будут изучать и 9-классники.