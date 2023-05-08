МОН анонсировало новый электронный реестр учеников, учителей и школ: каким он будет

Недавно украинский вице-премьер Михаил Федоров анонсировал создание вместе с Минобразования нового электронного реестра школ, учителей и учеников. Часть образовательной документации при этом будет доступна онлайн.

Этот реестр должен облегчить перевод учеников из школы в школу. Также позволит получать онлайн документы из школ, которые сейчас находятся на ВОТ. А педагогам больше не придется заполнять целый ряд бумаг – и даже журналы. Подробности читайте в материале.

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Каким будет новый электронный реестр

В МОН говорят: создание электронной системы менеджмента образования предусматривает Закон Украины "Об образовании". Такой системой является АИКОМ – "Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента" Ее согласовал правительство в декабре 2021 года. Она уже работает. АИКОМ должен упростить и автоматизировать управленческие и образовательные процессы, а также заменить Государственную информационную систему образования (ДИСО), которую создали еще в 2016 году. Чтобы зарегистрироваться в АИКОМ, педагоги могут использовать те же логины и пароли, что и в системе ДИСО.

Сейчас АИКОМ позволяет работать школам с электронными дневниками и журналами. Также система значительно облегчит отслеживание миграции учеников, улучшит связь между школами и позволит более эффективно координировать образовательную политику и образовательные инициативы в стране.

Каким будет доступ на платформе

Школы могут самостоятельно решать, какие электронные инструменты и услуги использовать во время обучения. Педагоги выбирают те электронные расписания, электронные классные журналы, электронные дневники или другие полезные услуги и инструменты, которые считают эффективными для обучения, в частности дистанционного, говорят в Минобразования.

Со временем МОН планирует перенести выбор учебников в новую систему АИКОМ.

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Чем новый реестр будет отличаться от действующих

Реестры школ, учителей и учеников будут созданы при модернизации системы АИКОМ. Именно АИКОМ будет технически взаимодействовать с различными внешними системами, например, Информационной системой управления образования (ИСОУ).

Что будет с имеющимися реестрами – конкретного ответа в МОН не предоставили. Но сейчас о закрытии созданных ранее реестров не говорится.

Доступ к сервисам АИКОМ будут иметь образовательные управленцы и администрации школ как основные пользователи и ответственные за ключевые процессы в школах. В учителей также будет доступ к системе.

По данным МОН, модернизация АИКОМ проходит в рамках реализации инициативы "Дебюрократизация управления образованием" Швейцарско-украинского проекта DECIDE.