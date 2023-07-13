В ВРУ рассказали, обеспечат ли учеников 5, 6, 7 классов НУШ учебниками
Источник:Наталья Пипа
Ситуация с обеспечением учебниками школьников 5, 6 и 7 классов НУШ до сих пор сложна. Однако в этом году она лучше по сравнению с 2022 годом.
Секретарка образовательного комитета Верховной Рады Наталья Пипа уточнила, что есть еще проблема со 100%-ным обеспечением. Однако учеников не оставят без учебных книг.
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Обеспечат ли учеников 5, 6, 7 классов НУШ учебниками
Да, по словам Пипы, для 5 класса уже напечатали:
- 100% учебников по математике и украинскому языку;
- 74% учебников по "Естественным наукам", "Познаем природу" и "Окружающая среда".
На печать учебников украинской литературы, истории Украины, иностранных языков и зарубежной литературы для 5 класса средств не выделяли. Но на это нужно 722 милионов гривен.
Для 6 класса НУШ в 2023 году предусмотрели расходы на сумму 703 миллиона гривен.
Указанных средств хватит на печать и доставку ориентировочно 4 769 768 учебников. За средства доноров планируется напечатать учебники по географии для 6 класса, а также учебники для детей 6 класса с особыми образовательными потребностями, в том числе книги с увеличенным шрифтом. Также эти учебники перевели на языки национальных меньшинств. Чтобы полностью закрыть вопрос с учебниками 6 класса, нужно 321 миллион гривен,
– уточнила нардеп.
К слову, часть выделенных средств будет направлена на печать учебников интегрированных курсов на крымскотатарском языке для учеников 5 и 10 классов.
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Что известно о НУШ в Украине
- Новая украинская школа – это главная реформа МОН под руководством эксминистра Лилии Гриневич.
- Цель НУШ – создать школу, в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умение применять их в жизни.
- Внедрять ее начали с учениками первых классов. Так, в 2018 году новые стандарты тестировались в 100 школах по всей стране.
- В 2018 – 2019 учебном году украинские первоклассники начали учиться по новой системе.
- Реформа была запущена и в 5 – 9 классах.
- Реализация проекта рассчитана на 2021 – 2027 годы в три этапа.