В ВРУ рассказали, обеспечат ли учеников 5, 6, 7 классов НУШ учебниками

Ситуация с обеспечением учебниками школьников 5, 6 и 7 классов НУШ до сих пор сложна. Однако в этом году она лучше по сравнению с 2022 годом.

Секретарка образовательного комитета Верховной Рады Наталья Пипа уточнила, что есть еще проблема со 100%-ным обеспечением. Однако учеников не оставят без учебных книг.

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Обеспечат ли учеников 5, 6, 7 классов НУШ учебниками

Да, по словам Пипы, для 5 класса уже напечатали:

100% учебников по математике и украинскому языку;

74% учебников по "Естественным наукам", "Познаем природу" и "Окружающая среда".

На печать учебников украинской литературы, истории Украины, иностранных языков и зарубежной литературы для 5 класса средств не выделяли. Но на это нужно 722 милионов гривен.

Для 6 класса НУШ в 2023 году предусмотрели расходы на сумму 703 миллиона гривен.

Указанных средств хватит на печать и доставку ориентировочно 4 769 768 учебников. За средства доноров планируется напечатать учебники по географии для 6 класса, а также учебники для детей 6 класса с особыми образовательными потребностями, в том числе книги с увеличенным шрифтом. Также эти учебники перевели на языки национальных меньшинств. Чтобы полностью закрыть вопрос с учебниками 6 класса, нужно 321 миллион гривен,

– уточнила нардеп.

Самая острая проблема, по ее словам, – с пилотным проектом НУШ в 7 классе. По этой программе сейчас учатся 8030 ученики. Денег на печать учебников для них нет. Нужно 47 миллионов гривен.

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К слову, часть выделенных средств будет направлена на печать учебников интегрированных курсов на крымскотатарском языке для учеников 5 и 10 классов.

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