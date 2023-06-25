Замглавы МОН по вопросам среднего образования Андрей Сташков во время образовательного фестиваля рассказал, что до начала нового учебного года напечатают еще партию учебников. В частности, из 9 предметов для шестиклассников.

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Когда напечатают учебники для 6-х классов НУШ

По словам заместителя министра образования и науки, из 14 предметов, имеющихся в 6-м классе, до 1 сентября должны напечатать учебники по 9 предметам.

Точные перечни этих 9 предметов будут обнародованы на сайте Минобразования. Родителям и ученикам советуют при этом следить за новостями.

Учебники для остальных предметов также будут напечатаны, но не до 1 сентября, потому что на это не хватает бюджета,
– уточнил Сташков.

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Что известно о НУШ в Украине

  • Новая украинская школа – это главная реформа МОН под руководством эксминистра Лилии Гриневич.
  • Цель НУШ – создать школу, в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умение применять их в жизни.
  • Внедрять ее начали с учеников первых классов. Так, в 2018 году новые стандарты тестировались в 100 школах по всей стране.
  • В 2018 – 2019 учебном году украинские первоклассники начали учиться по новой системе.
  • Реформа была запущена и в 5 – 9 классах.
  • Реализация проекта рассчитана на 2021 – 2027 годы в три этапа.