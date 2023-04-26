Глава МОН Оксен Лисовой рассказал, что на осуществление реформы нужно 1,5 миллиарда гривен, которые предусматривались на 2022 год. Но из-за войны эти деньги направили на оборону страны.

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Чиновник рассказал, что на 2023 год в бюджете также не заложили средства на НУШ. А эти деньги нужны для повышения квалификации учителей, оснащения лабораторий, печати учебников. Также нужно от 100 до 500 миллионов гривен на компенсацию утраченного оборудования. Сумма расходов на восстановление учебных заведений растет, ведь продолжаются боевые действия.

Чтобы продолжить реализацию НУШ, нужно разработать систему и обеспечить обучение учителей-предметников. Потому что реформа без учителя ничего не стоит. Однако в то же нужно и переосмыслить ее суть,

– заявил министр.

И добавил, что сейчас следует учитывать вызовы войны. Авторы реформы НУШ и учителя-практики согласны учитывать опыт и новые реалии, внести коррективы и поскорее запускать все в работу.

Также Лисовой заявил, что правительство слышит и понимает потребности в финансировании сферы образования. При этом министр уточнил, что дефицит государственной субвенции на зарплату учителям составляет более 8 миллиардов гривен. И эти деньги тоже нужно найти.

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