Заступник очільника МОН з питань середньої освіти Андрій Сташків під час освітнього фестивалю розповів, що до початку нового навчального року надрукують ще партію підручників. Зокрема, з 9 предметів для шестикласників.

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Коли надрукують підручники для 6-х класів НУШ

За словами заступника міністра освіти і науки, з 14 предметів, які є у 6-му класі, до 1 вересня мають надрукувати підручники з 9 предметів.

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Точні переліки цих 9 предметів оприлюднять на сайті Міносвіти. Батькам і учням рядять при цьому стежити за новинами.

Підручники для решти предметів також будуть надруковані, але не до 1 вересня, бо на це бракує бюджету,

– уточнив Сташків.

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