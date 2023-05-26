Про це заявив очільник Міносвіти Оксен Лісовий. При цьому назвав ці проблеми та труднощі.
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Лісовий озвучив проблеми Нової української школи
Міністр уточнив: учителі не пройшли відповідного навчання. Також раніше не проаналізували можливі слабкі місця для вчасного виправлення проблем. Однак на сьогодні МОН активно працює над реалізацією реформи НУШ разом з експертами. Залучають як авторів, так і критиків цієї реформи.
Також МОН перепризначає кошти, зокрема й ресурси міжнародних інституцій на підтримку НУШ. Триває активне відновлення цієї реформи.
Фокусуємося на підготовці і друку підручників, на підготовці вчителів, на компенсації тих втрат обладнання, які були на окупованих територіях,
– наголосив міністр освіти.
При цьому він уточнив, що вже є підготовані стандарти, написані програми. Також є принципи і цінності реформи – такі як академічна свобода.
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Що відомо про НУШ в Україні
- Нова українська школа – це головна реформа МОН під керівництвом ексміністерки Лілії Гриневич.
- Мета НУШ – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті.
- Впроваджувати її почали з учнів перших класів. Так, у 2018 році нові стандарти тестували у 100 школах по всій країні.
- У 2018 – 2019 навчальному році українські першокласники почали навчатися за новою системою.
- Реформу запустили й у 5 – 9 класах.
- Реалізація проєкту розрахована на 2021 – 2027 роки у три етапи.