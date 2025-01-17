Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. У відомстві також визначили відповідні критерії.

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Хто може отримати кошти на укриття

Отримати кошти зможуть:

військово-морські й військово-спортивні ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою;

заклади з 200+ учнями;

заклади до 200 учнів, якщо вони є єдиними в громаді, які працюють очно / змішано й до яких підвозять учнів щонайменше з двох інших шкіл.

Розмір субвенції цьогоріч становить 6,2 мільярда гривень. 460,5 мільйона гривень спрямують на завершення проєктів, розпочатих 2024 року. На решту коштів зможуть претендувати інші громади.

Проєкти, які отримають фінансування, відбиратиме комісія МОН через цифрову платформу DREAM. Вона також врахує належність громади до зони ризику, відповідно до Методики оцінювання ризиків у системі освіти.

Обсяги фінансування встановили для рівнів ризику, до яких належать громади, пропорційно до кількості учнів:

дуже високий – 50% субвенції;

високий – 40%;

помірний і задовільний – 10%.

Щоб претендувати на фінансування, заклад має відповідати таким умовам:

дистанційне або змішане навчання;

будівлі не мають пошкоджень, спричинених війною, або їхнє усунення не потребує будівельних робіт;

відсутність укриття (або є лише найпростіше) чи воно потребує капітального ремонту / реконструкції;

готовність проєктно-кошторисної документації;

завершення робіт до кінця 2025 року;

підтвердження співфінансування з місцевого або обласного бюджету.

Цьогоріч передбачено й субвенцію на протипожежну безпеку та металодетектори, пріоритет у розподілі яких надаватимуть школам, які долучилися до експериментального проєкту з посилення безпеки,

– повідомили у МОН.

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Як розподілятимуть кошти на укриття

Громади подаватимуть проєкт через систему DREAM. Після цього кожен проєкт буде автоматично пріоритизовано за ключовими критеріями: підготовленість проєкту, безпека, співфінансування, сталість, фінансова ефективність і посилення спроможності громади.



Бали для окремих закладів освіти розраховуватимуть за підвищеними коефіцієнтами:

10 – для військових ліцеїв і закладів-учасників експериментального проєкту з посилення безпеки під час воєнного стану;

1,5 – для закладів освіти, які єдині в громаді працюють очно й куди підвозять учнів із двох і більше шкіл.

Також кожна обласна військова адміністрація матиме можливість розподілити свої 50 балів між громадами в межах кожного з рівнів ризику. На це в областей буде 5 робочих днів.



Комісія МОН проаналізує всі проєкти, починаючи з найпріоритетніших з урахуванням рівнів ризику. Сформований список передадуть уряду для затвердження. Після його ухвалення кошти перерахують до місцевих бюджетів.

Інструкції щодо подання заявок на платформу DREAM можна знайти за посиланням.