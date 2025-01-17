Про це інформує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал віцепрем'єра Михайла Федорова. Він зазначив, що серед пріоритетів в освіті — реформування профтехів та коледжів.
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Уряд виділив 540 мільйонів на майстерні у профтехах та коледжах
Виділені кошти дадуть можливість створювати нові майстерні та лабораторії у закладах професійно-технічної й фахової передвищої освіти. Крім того, області зможуть подавати заявки на проєкти з енергоефективності, які реалізовуватимуть у 2026 році.
Ініціатива 100 майстерень стартувала навесні 2024 року. За виділені минулого року 549 мільйонів гривень обладнання вже оновлюють у 88 закладах. Майбутні спеціалісти вчаться працювати на сучасних верстатах, агродронах, VR-зварювальних тренажерах тощо. Відтепер замість застарілої техніки – тільки сучасне обладнання, що відповідає вимогам цифрової економіки,
– заявив Федоров.
І додав, що попит на робітничі професії також зростає: 85% вакансій на Work.uа припадає на фахівців, яких готують профтехи. Серед них – електрики, будівельники, механіки. Загалом до 400 різних професій, що відкривають можливості для швидкого працевлаштування та інтеграції в сучасний ринок праці.
Профтехи доступні не лише для молоді. У закладах навчаються ветерани, внутрішньо переміщені особи та всі, хто хоче змінити професію,
– додав посадовець.
Головний виклик, за його словами, – змінити стереотипи, що профтех – це не лише престижно, а й перспективно. Випускники можуть одразу розпочати кар'єру, заснувати власний бізнес чи долучитися до відновлення країни.
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