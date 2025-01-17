Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал вице-премьера Михаила Федорова. Он отметил, что среди приоритетов в образовании - реформирование профтехов и колледжей.

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Правительство выделило 540 миллионов на мастерские в профтехах и колледжах

Выделенные средства позволят создавать новые мастерские и лаборатории в учреждениях профессионально-технического и профессионального предвысшего образования. Кроме того, области смогут подавать заявки на проекты по энергоэффективности, которые будут реализовывать в 2026 году.

Инициатива 100 мастерских стартовала весной 2024 года. За выделенные в прошлом году 549 миллионов гривен оборудование уже обновляют в 88 заведениях. Будущие специалисты учатся работать на современных станках, агродронах, VR-сварочных тренажерах и тому подобное. Отныне вместо устаревшей техники – только современное оборудование, отвечающее требованиям цифровой экономики,

– заявил Федоров.

И добавил, что спрос на рабочие профессии также растет: 85% вакансий на Work.ца приходится на специалистов, которых готовят профтехи. Среди них – электрики, строители, механики. Всего до 400 различных профессий, открывающих возможности для быстрого трудоустройства и интеграции в современный рынок труда.

Профтехи доступны не только для молодежи. В учреждениях учатся ветераны, внутренне перемещенные лица и все, кто хочет сменить профессию,

– добавил чиновник.

Главный вызов, по его словам, – изменить стереотипы, что профтех – это не только престижно, но и перспективно. Выпускники могут сразу начать карьеру, основать собственный бизнес или приобщиться к восстановлению страны.