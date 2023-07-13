Секретарка освітнього комітету Верховної Ради Наталя Піпа уточнила, що є ще проблема із 100%-вим забезпеченням. Однак учнів не залишать без навчальних книг.
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Чи забезпечать учнів 5, 6, 7 класів НУШ підручниками
Так, за словами Піпи, для 5 класу вже надрукували:
- 100 % підручників із математики та української мови;
- 74 % підручників із "Природничих наук", "Пізнаємо природу" і "Довкілля".
На друк підручників з української літератури, історії України, іноземних мов і зарубіжної літератури для 5 класу коштів не виділяли. Але на це потрібно 722 мільйонів гривень.
Для 6 класу НУШ у 2023 році передбачили видатки на суму 703 мільйони гривень.
Зазначених коштів вистачить на друк та доставку орієнтовно 4 769 768 підручників. За кошти донорів планують надрукувати підручники з географії для 6 класу, а також підручники для дітей 6 класу з особливими освітніми потребами, зокрема книжки із збільшеним шрифтом. Також ці підручники переклали на мови національних меншин. Аби повністю закрити питання із підручниками 6 класу, потрібно 321 мільйон гривень,
– уточнила нардеп.
Найгостріша проблема, за її словами, – із пілотним проєктом НУШ у 7 класі. За цією програмою зараз навчаються 8030 учнів. Грошей на друк підручників для них немає. Потрібно ж 47 мільйонів гривень.
До слова, частину виділених коштів скерують на друк підручників інтегрованих курсів кримськотатарською мовою для учнів 5 та 10 класів.
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Що відомо про НУШ в Україні
- Нова українська школа – це головна реформа МОН під керівництвом ексміністерки Лілії Гриневич.
- Мета НУШ – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті.
- Впроваджувати її почали з учнів перших класів. Так, у 2018 році нові стандарти тестували у 100 школах по всій країні.
- У 2018 – 2019 навчальному році українські першокласники почали навчатися за новою системою.
- Реформу запустили й у 5 – 9 класах.
- Реалізація проєкту розрахована на 2021 – 2027 роки у три етапи.