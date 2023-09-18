МОН рекомендует делить классы на группы: какое количество учащихся должно быть

Для улучшения эффективности обучения педагоги могут делить классы на группы. Соответствующие инструктивно-методические рекомендации предоставило МОН.

Министерство образования и науки Украины посоветовало педагогам делить слишком большие классы на группы. В частности, речь идет о классах, в которых учится более 27 учащихся.

Интересно Качественное образование по программе НУШ: уникальный вариант обучения для шестиклассников

Например, рекомендуется делить классы из 28 или более учащихся делить на группы на уроках украинского и иностранного языка. Что касается НУШ, то при изучении интегрированного языково-литературного курса классы могут быть разделены по меньшей мере на 4 урока в неделю.

Кроме того, делить классы на группы рекомендуют и на практических занятиях по информатике. Условие – в группе должно быть не менее 8 человек.

Данная норма применима также для трудового обучения, технологий и уроков физкультуры для старшеклассников.