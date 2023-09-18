Міністерство освіти і науки України порадило педагогам ділити надто великі класи на групи. Зокрема, йдеться про класи, в яких навчається понад 27 учнів.

Цікаво Якісна освіта за програмою НУШ: унікальний варіант навчання для шестикласників

Наприклад, рекомендується ділити класи з 28 або більше учнів ділити на групи на уроках української та іноземної мови. Що стосується НУШ, то при вивченні інтегрованого мовно-літературного курсу класи можуть бути поділені щонайменше на 4 уроках на тиждень.

Окрім того, ділити класи на групи рекомендують і на практичних заняттях з інформатики. Умова – у групі повинно бути не менше 8 людей.

Цю норму можна застосувати також для трудового навчання, технологій та уроків фізкультури для старшокласників.