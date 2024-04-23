В Украине еще два вуза присоединят к более сильным ЗВО

Еще два ЗВО присоединят к двум более мощным вузам. В Министерстве образования и науки Украины говорят, что так создают мощные региональные университетские центры.

Студенты, которые уже учатся в реорганизованных университетах, продолжат обучение на тех же условиях. Соответственно сохранят специальность, форму финансирования и другие предыдущие условия в ЗВО.

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Какие вузы реорганизуют

Так, Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского присоединят к Криворожскому национальному университету. После объединения ДонНУЭТ будет действовать как структурное подразделение Криворожского НУ.

В МОН говорят, что это решение позволит сохранить и максимально эффективно использовать инфраструктуру, научный и образовательный потенциалы Донецкого университета в составе структурного подразделения объединенного ЗВО.

Также Приднепровскую государственную академию физической культуры и спорта объединят с Украинским государственным университетом науки и технологий в Днепре. Это решение чиновники называют шагом к модернизации спортивной инфраструктуры университетов, формирование разветвленной сети мощных многопрофильных университетских центров.

Реорганизация высших учебных заведений усилит конкурентоспособность ЗВО, создаст мощные университетские центры и улучшит качество подготовки специалистов,

– считают в Минобразования.

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Что известно о процессе объединения ЗВО