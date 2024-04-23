В Украине еще два вуза присоединят к более сильным ЗВО
Источник:Министерство образования и науки Украины
Еще два ЗВО присоединят к двум более мощным вузам. В Министерстве образования и науки Украины говорят, что так создают мощные региональные университетские центры.
Студенты, которые уже учатся в реорганизованных университетах, продолжат обучение на тех же условиях. Соответственно сохранят специальность, форму финансирования и другие предыдущие условия в ЗВО.
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Какие вузы реорганизуют
Так, Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского присоединят к Криворожскому национальному университету. После объединения ДонНУЭТ будет действовать как структурное подразделение Криворожского НУ.
В МОН говорят, что это решение позволит сохранить и максимально эффективно использовать инфраструктуру, научный и образовательный потенциалы Донецкого университета в составе структурного подразделения объединенного ЗВО.
Также Приднепровскую государственную академию физической культуры и спорта объединят с Украинским государственным университетом науки и технологий в Днепре. Это решение чиновники называют шагом к модернизации спортивной инфраструктуры университетов, формирование разветвленной сети мощных многопрофильных университетских центров.
Реорганизация высших учебных заведений усилит конкурентоспособность ЗВО, создаст мощные университетские центры и улучшит качество подготовки специалистов,
– считают в Минобразования.
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Что известно о процессе объединения ЗВО
- Около полугода назад МОН анонсировало процесс модернизации сети вузов в Украине.
- Этот процесс не только сократить количество вузов путем их объединения, но и улучшит в них качество образования.
- МОН представило ректорам предложения по реформированию высшего образования.
- Уже состоялись объединения отдельных вузов во Львове, Харькове, Житомире и других городах Украины.
- Однако во второй половине марта в МОН сообщили, что приостанавливают процесс модернизации сети университетов на время вступительной кампании. Исключения – процессы по тем вузам, которые уже согласовали объединить.