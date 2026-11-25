В нашей стране будет продолжаться процесс сокращения числа вузов. Однако в МОН Украины заявляют, что это будет происходить не путем механического закрытия или объединения вузов.

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Валерий Копейка заявил при этом, что его вуз готов присоединить любое высшее учебное заведение, если это будет полезно для столичного университета. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

Что говорит Копейка об объединении вузов?

Ректор КНУ отметил, что объединение вузов неизбежно, ведь количество студентов сокращается из-за демографических факторов и войны. При этом он убежден, что определяющую роль в формировании этой стратегии должен играть рынок.

Та часть студентов, которая хочет остаться в Украине и будет выбирать обучение в украинских университетах, будет ориентироваться прежде всего на конкурентоспособные вузы,

– отметил Копейка.

Готов ли КНУ объединиться с другим вузом?

Копейка также говорит, что Университет Шевченко готов принять любой вуз, который выразит такое желание. Но если это будет полезно для КНУ.

По его словам, есть ряд факультетов, не имеющих собственных корпусов. Поэтому КНУ открыт для объединения ресурсов с другими учебными заведениями, которые захотят присоединиться к его потенциалу и работать под его брендом.

У нас есть факультеты, которые, скажем, теснятся в помещениях. Особенно сегодня тенденцию к большому набору демонстрируют факультет психологии и ИТ-направление. Также экономический факультет в этом году набрал больше студентов, чем в прошлом,

– уточнил ректор КНУ.

И отметил, что каждый такой вопрос нужно тщательно обсуждать. При этом добавил, что пока предметных переговоров по этому поводу с другими вузами нет.

Как ранее происходил процесс объединения вузов?

МОН обосновывает объединение вузов и подчеркивает, что после объединения они могут получить 1,5 миллиона долларов инвестиций на оборудование.

Речь идет только о тех вузах, которые находятся в сфере управления МОН. Таких около 120.

Помимо них, есть еще немало обособленных подразделений, филиалов и т. п.

Согласно предварительным заявлениям МОН, в сети ведомства к 2030 году планировалось оставить около 100 вузов.

В 2026 году в приоритете – присоединение филиалов вузов к университетам.

Какие планы у МОН сейчас?

Сейчас МОН совместно с парламентским комитетом разрабатывает критерии, по которым будут приниматься соответствующие решения. Об этом глава ведомства Андрей Бутенко рассказал в интервью "Суспильному".

Бутенко говорит, что должны быть соответствующие критерии объединения, а не просто произвольное желание чиновников присоединить один вуз к другому.

По его словам, при формировании критериев могут учитываться: