Один из львовских вузов не хочет объединения с ЛНУ имени Франко
Источник:Украинская академия книгопечатания
Украинскую академию книгопечатания планируют присоединить к Львовскому национальному университету имени Ивана Франко. Однако коллектив УАД – против такого решения.
В вузе говорят, что объединение должно состояться в марте этого года. И уточняют, что на днях во время заседания ОО "Союз ректоров высших учебных заведений Украины" представители Минобразования обнародовали "План модернизации системы высших учебных заведений".
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Академия книгопечатания не хочет объединяться с ЛНУ
Среди вузов в перечне предложенных объединений – и Украинская академия книгопечатания. Ее предлагают присоединить как можно быстрее к Львовскому национальному университету имени Ивана Франко.
Предварительных обсуждений или согласований с коллективом не было. Мы наблюдаем повторение прошлогоднего сценария, когда пытаются провести реорганизацию без диалога со студентами, работниками, стейкголдерами, партнерами,
– говорят в Академии книгопечатания.
И добавляют, что министерство образования выразило пожелание к "реорганизации по собственному желанию", не учтя то, что такого желания у нас нет.
Читайте Украинскую академию книгопечатания планируют объединить с ЛНУ имени Ивана Франко
Присоединение академии к ЛНУ имени Франко: предыстория
- Минобразования Украины 7 ноября 2022 года сообщило о намерениях объединить два вуза во Львове – Украинскую академию книгопечатания и Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
- В Украинской академии книгопечатания отметили, что их даже не предупредили об этом.
- В УАД назвали такое решение немотивированным.
- Ректор академии Богдан Дурняк отметил при этом, что УАД – единственный профильный вуз в своей области, который готовит специалистов для издательско-полиграфической и упаковочной отраслей.