У виші кажуть, що об'єднання має відбутися у березні цього року. І уточнюють, що днями під час засідання ГО "Спілка ректорів закладів вищої освіти України" представники Міносвіти оприлюднили "План модернізації системи закладів вищої освіти".

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Академія друкарства не хоче об'єднуватися з ЛНУ

Серед вишів у переліку запропонованих об'єднань – й Українська академія друкарства. Її пропонують приєднати якнайшвидше до Львівського національного університету імені Івана Франка.

Попередніх обговорень чи погоджень з колективом не було. Ми спостерігаємо повторення минулорічного сценарію, коли намагаються провести реорганізацію без діалогу з студентами, працівниками, стейкголдерами, партнерами,

– кажуть в Академії друкарства.

І додають, що міністерство освіти висловило побажання до "реорганізації за власним бажанням", не врахувавши те, що такого бажання у нас немає.

Читайте Українську академію друкарства планують об'єднати з ЛНУ імені Івана Франка

Приєднання академії до ЛНУ імені Франка: передісторія