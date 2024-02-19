В вузе говорят, что объединение должно состояться в марте этого года. И уточняют, что на днях во время заседания ОО "Союз ректоров высших учебных заведений Украины" представители Минобразования обнародовали "План модернизации системы высших учебных заведений".

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Академия книгопечатания не хочет объединяться с ЛНУ

Среди вузов в перечне предложенных объединений – и Украинская академия книгопечатания. Ее предлагают присоединить как можно быстрее к Львовскому национальному университету имени Ивана Франко.

Предварительных обсуждений или согласований с коллективом не было. Мы наблюдаем повторение прошлогоднего сценария, когда пытаются провести реорганизацию без диалога со студентами, работниками, стейкголдерами, партнерами,

– говорят в Академии книгопечатания.

И добавляют, что министерство образования выразило пожелание к "реорганизации по собственному желанию", не учтя то, что такого желания у нас нет.

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Присоединение академии к ЛНУ имени Франко: предыстория