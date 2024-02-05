Присоединение Таврического университета к Могилянке: чиновники определили судьбу вуза

Реорганизацию Таврического национального университета имени Вернадского отложили. Вуз не будут присоединять к Киево-Могилянской академии.

Минреинтеграции оставляет вуз работать, но внесет определенные предложения по развитию стратегии, создание центра, больше "крымскости" и больше крымских студентов, рассказал ректор вуза Валерий Бортняк.

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Таврический университет не присоединят к Могилянке

Ректор рассказал, что во время встречи с представителями Минреинтеграции, МОН, Киево-Могилянской академии и Представительства президента Украины в АРК и ТНУ они отстояли свою позицию по реорганизации фактами и документами о действиях МОН.

Решение – оставить ТНУ работать в таком виде, в котором он есть, но с определенными предложениями: по развитию стратегии, создание центра, больше "крымскости" и больше крымских студентов. Реорганизацию отложили. Я понимаю, что они будут цепляться ко мне, но будем отбиваться дальше как можем,

– сообщил Бортняк.

И добавил, что уже создали крымский центр.

Ранее мы сообщали о том, что ректор Таврического национального университета имени Вернадского Валерий Бортняк и студенты заявляют, что их вуз хотят присоединить к Киево-Могилянской академии. Глава ЗВО говорит, что об этом стало известно из соцсетей.

Напомним, что не так давно заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий заявил о модернизации сети вузов в Украине. Она предусматривает не только уменьшение количества ЗВО, но и улучшение их качества.