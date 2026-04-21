В Украине уже 10 объединенных вузов: министр рассказал, как они работают

В Украине продолжается процесс объединения вузов. Десять объединенных университетов уже работают с современным оборудованием.

Об этом в своем в телеграм-канале сообщил глава МОН Украины Оксен Лисовой. Он говорит, что политика по укрупнению ЗВО постепенно дает результат.

Как работают объединенные вузы?

Министр сообщил, что обновили оборудование для 63 лабораторий и 55 образовательных программ.

Прежде всего речь идет об инженерных и естественных специальностях – те, что напрямую работают на восстановление инфраструктуры и развитие экономики и соответствуют актуальному запросу рынка труда,

– уточнил он.

Лисовой также сообщил, что более 20 миллионов долларов инвестировали в модернизацию ЗВО в рамках проекта UIHERP со Всемирным банком. Это часть политики обновления и укрупнения сети ЗВО. Она продолжается с 2024 года и является одним из приоритетов работы МОН.

Интересно На Закарпатье объединят два крупнейших университета области. Речь идет об Ужгородском национальном университете и Мукачевском государственном университете.

34 прифронтовые и перемещенные ЗВО получают средства на закупку оборудования именно для обеспечения устойчивой образовательной и административной деятельности,

– добавил чиновник.

Один из таких примеров, по словам министра, – Харьковский национальный университет городского хозяйства имени Бекетова. Вуз получил лазерный 3D-сканер Leica RTC360 для сбора и фиксации пространственных данных. Теперь студенты создают точные цифровые модели зданий, а ученые выполняют прикладные исследования.

Как работают объединенные вузы: видео

Интересно! Директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров озвучил даты вступительной кампании во время брифинга в Медиацентре. По его словам, вступительная кампания продлится с 1 июля по 15 октября. Иностранцы будут иметь время на поступление до 1 ноября.

