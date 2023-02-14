Менять предметы на НМТ не стоит, – Бабак объяснил, почему выбрали украинский язык и математику

В 2023 году абитуриенты в Украине будут сдавать национальный мультипредметный тест вместо ВНО. По его результатам и будут поступать в вузы. Тест будет несколько упрощен и состоит из двух обязательных предметов и одного по выбору.

Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле. 24 Канал. Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ состоится в мае.

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Какие предметы обязательны на НМТ

Ранее в МОН сообщали, что НМТ состоится в один день, на сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут.

В рамках теста предусмотрены 2 обязательных предмета:

украинский язык;

математика.

Также есть один предмет по выбору:

история Украины;

иностранный язык;

биология;

физика;

химия.

Основная сессия НМТ-2023 состоится в июне, дополнительная – в июне и июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.

Почему выбрали именно украинский язык и математику

Председатель парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в эфире одного из телеканалов заявил, что в настоящее время изменять перечень предметов не желательно, в том числе из-за того, что поступающие уже месяц готовятся к ранее объявленным предметам.

Он подчеркнул, что решение о включении в тест обязательных предметов "украинский язык" и "математика" основывается на экспертных выводах специалистов Украинского центра оценивания качества образования.

То есть дети, которые успешно составят украинский язык и математику, так же успешно завершат первый курс. В то же время, когда мы говорили о предмете на выбор и проводили опрос, то почти половина детей избрала историю Украины. Они будут ее сдавать по выбору. Я не вижу в этом проблемы, хотя прекрасно понимаю, как предмет истории Украины на самом деле формирует национальную идентичность,

– заявил Бабак.

В Украинском центре оценивания качества образования добавляют, что именно украинский язык и математика наилучшим образом определяют потенциальную успеваемость абитуриента при поступлении в вуз.

Кроме того, по его словам, этот закон о НМТ действительно повторяет прошлогодний.

Глава профильного комитета ВР отметил, что важен также фактор перегрузки участников НМТ во время тестирования. По его мнению, можно было добавить четвертый предмет, но это бы увеличило время на сдачу теста с трех до четырех часов.

"Три часа это непросто, а четыре будет еще труднее. И если мы уже месяц назад предупредили абитуриентов из чего будет сдаваться тест, по моему мнению сейчас менять это не совсем хорошо. Они уже месяц готовятся и вкладывают туда и время и ресурсы. Надо уважать детей", – подчеркнул Бабак.

К тому же он добавил, что ситуация с безопасностью заставляет делать более короткий тест для поступающих.

Почему история Украины не является обязательным предметом

В 2023 году в обязательные предметы не включили историю Украины. Это спровоцировало многочисленные дискуссии в обществе.

Глава МОН Сергей Шкарлетт рассказал, что повлияло на принятие такого решения:

ситуация в период войны;

требования сдавать тест в один день;

украинский язык и математика обязательны в государственной итоговой аттестации;

Все же министр надеется, что многие выпускники изберут третьим предметом НМТ именно историю Украины. И уверен, что украинцы должны знать историю своего государства, особенно во время полномасштабной агрессии России. А вот заставлять составлять этот предмет обязательно выпускников не стоит.

Большинство же украинцев убеждены, что обязательными во время НМТ должен быть украинский язык и история Украины. Ведь именно эти предметы формируют у детей национальное сознание. Особенно в то время, когда в стране продолжается война с Россией.