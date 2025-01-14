Будут учиться ближе к дому: как изменят систему получения образования детей с ООП

В Украине стартует реализация нового проекта "Психолого-педагогическое обеспечение качественного образования детей с особыми образовательными потребностями, ориентированное на их интеграцию в общеобразовательное пространство в условиях инновационных моделей предоставления им образовательных услуг". Его цель – создать современную систему поддержки, которая позволит детям с ООП учиться ближе к дому.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Проект реализуют в школах Житомирской, Киевской, Львовской областей и Киева с октября 2024 до сентября 2026 года.

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Как изменят систему получения образования детей с ООП

Команда экспертов уже провела встречи в пилотных школах Стрыя, Бердичева и Фастова, где обсудили организацию транспорта, новые методики обучения, а также возможности эффективно учиться дома и в специализированных школах.

Также новый проект предусматривает создание специальных классов с современным оборудованием и методиками в школах, где уже есть инклюзивное обучение. Это позволит детям с ООП учиться вместе со сверстниками, развиваться и адаптироваться в обществе.

Открытие специальных классов в школах и разработка современных учебных программ – это шаг к тому, чтобы каждый ребенок с особыми образовательными потребностями мог учиться качественно, расти среди сверстников, находить друзей и чувствовать себя важной частью общества. Это о том, чтобы у каждого ребенка был шанс на успех и счастливое детство, – сообщил заместитель главы МОН Андрей Витренко.

В МОН отмечают, что Украина стремится построить эффективную систему образования, которая позволит детям с ООП достичь максимального потенциала развития. Этот образовательный проект поможет разработать алгоритмы работы и проверить, как работает система психолого-педагогической поддержки для качественного образования детей с особыми образовательными потребностями приближенной к их месту жительства.

Новый образовательный проект предусматривает открытие / трансформацию специальных классов на базе школ и создание нового образовательного продукта, направленного на улучшение образовательных услуг для детей с ОПП, в частности с инвалидностью, в Украине в условиях проживания в семье.