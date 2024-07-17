В МОН рассказали, смогут ли украинские студенты учиться в вузах Литвы бесплатно

Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой заявил, что ведомство просит международных партнеров сохранить все действующие программы поддержки для украинских учеников и студентов в Литве. Как тех, кто уже находится в этой стране, так и для возможных новоприбывших.

Соответствующее сообщение появилось на фоне информации литовского СМИ о том, что власти Литвы с сентября перестанут возмещать расходы на обучение для украинских студентов по просьбе нашего государства. Речь шла о тех студентах, которые будут поступать в вузы Литвы в этом году. В МОН вместо этого цитируют слова министра образования, науки и спорта Литвы госпожи Радвиле Моркунайте-Микуленене о том, что ее государство предано поддержке Украины.

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Как Литва будет поддерживать украинских студентов и школьников

Чиновница также отметила, что украинские ученики и студенты, которые уже находятся в Литве, будут иметь неизменные условия поддержки.

В МОН сообщают, что Литва будет продолжать такую поддержку:

Украинских студентов, которые сейчас учатся в литовских ЗВО: для них остаются те же условия обучения и поддержки до завершения их обучения. Украинских учеников, которые сейчас учатся в литовских школах: им предоставляют возможность поступать в ЗВО Литвы на равных условиях с литовскими учениками. В то же время для украинских абитуриентов не нужно сдавать экзамен по литовскому языку. Украинских учеников, которые находятся в Литве, но продолжают учиться дистанционно в украинских школах и не учатся в литовской системе образования, а также студенты магистратуры – для них существуют специальные стипендии иностранным гражданам для поступления в литовские ЗВО. Министры договорились продолжать поиск возможностей для увеличения количества таких стипендий, а также приоритезацию для поступающих из Украины.

Одна тысяча украинских студентов сейчас учится в литовских ЗВО, и мы продолжим их поддержку,

– заявил заместитель министра образования, науки и спорта Литвы Юстас Нугарас.

В то же время Литва готова не только продолжать нынешнюю поддержку, но и создавать новые возможности для помощи украинским соискателям образования.

Имеют ли украинские студенты равные права с литовскими в Литве

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Заместитель Лисового Михаил Винницкий при этом заявил, что отныне украинские абитуриенты, которые закончили литовские школы, могут поступить практически на равных условиях с литовцами – но без обязательной сдачи экзамена по литовскому языку.

И это создает дополнительные возможности для украинских студентов в Литве. Теперь они могут не просто поступать по квотам, количество которых ограничено, а поступать на места по общему конкурсу, которых в разы больше. Тем более, что ЗВО Литвы имеют едва ли не самое большое количество англоязычных бакалаврских программ в Европе. Литовская сторона нашла способ, как нашим студентам сделать лучшие возможности для получения высшего образования,

– заявил он.

Зато заместитель министра образования, науки и спорта Литвы отметил, что некоторые украинские дети, которые не учатся в литовских школах, не имеют возможности интегрироваться в местные общины.

Это, безусловно, препятствует их социализации и влияет на их психологическое состояние. Это нужно изменить. И именно поэтому мы создаем дополнительные возможности, вводя стипендии, чтобы они также имели возможность поступать в литовские ЗВО,

– уточнил Лукошиус.

Со своей стороны МОН призывает украинских детей, которые находятся за рубежом, учиться в местных школах и одновременно продолжать изучать украиноведческий компонент.

В ведомстве также напомнили, что с 2022 Литва позволила украинцам, которые вынужденно переехали от войны, учиться в своих ЗВО бесплатно. И сообщили, что в этом году эта страна продолжит компенсировать стоимость обучения украинским студентам – но тем, кто уже поступил в ЗВО Литвы.