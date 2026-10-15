Во Львове разработали проект Стратегии развития образования до 2030 года: что в нем предусмотрено

Во Львове представили проект Стратегии развития образования на 2026 – 2030 годы. В документе определены пять основных направлений развития.

Речь идет об инклюзивной среде, образовательной и карьерной реализации, психическом здоровье, безопасности и устойчивости, а также о развитии системы образования. Главная идея стратегии – развивать Львов как город, который учится, сообщили во Львовском горсовете.

Что предусмотрено в Стратегии

Над проектом стратегии работали в течение года. Изучали украинский и международный опыт, в частности практики городов, входящих в Глобальную сеть "Обучающихся городов" ЮНЕСКО, участником которой является и Львов.

В ЛГС отмечают, что видение стратегии развития образования – это город, где образовательные и культурные инициативы объединяются, чтобы создать инклюзивную среду для обучения на протяжении всей жизни для всех.

Новая стратегия предусматривает формирование целостной образовательной экосистемы, которая будет объединять школы, детские сады, университеты, библиотеки, культурные и общественные пространства и создавать возможности для обучения на протяжении всей жизни. В стратегии определены пять целей.

Какие направления включает Стратегия

Первое направление – инклюзивная среда – предусматривает безбарьерный доступ к образовательным возможностям независимо от возраста, места проживания, финансового положения или особых образовательных потребностей человека. В частности, планируется продолжать развивать доступность учебных пространств, поддерживать специалистов, работающих с людьми с особыми образовательными потребностями, и расширять возможности обучения в библиотеках, муниципальных пространствах и учреждениях художественного и профессионального образования.

Второе направление – образовательная и карьерная реализация. Речь идет о создании условий, при которых жители могут выбирать образовательные программы в соответствии со своими способностями и интересами, приобретать новые навыки и реализовывать себя профессионально. Среди запланированных мер – развитие образовательной навигации и карьерного консультирования, сотрудничество учебных заведений с университетами и работодателями, поддержка предпринимательства и профессионального развития.

Третье направление – психическое здоровье. Стратегия предусматривает системный подход к психологической поддержке жителей общины, в частности участников образовательного процесса. Для этого планируется развивать соответствующие программы в формальном и неформальном образовании, создавать больше возможностей для психологического восстановления посредством образовательных, культурных и спортивных мероприятий. Особое внимание будет уделяться поддержке педагогов, в частности тех, кто работает с детьми и взрослыми с особыми образовательными потребностями.

Четвертое направление – безопасность и устойчивость – касается повышения осведомленности жителей о киберугрозах, развития навыков гражданской защиты, подготовки образовательной инфраструктуры к чрезвычайным ситуациям, а также национально-патриотического воспитания и гражданского образования.

Как сообщили во время презентации, 93 % школ и детских садов общины имеют собственные оборудованные укрытия. Учреждения, не имеющие такой возможности, используют ближайшие доступные укрытия в соответствии с заключенными соглашениями.

Пятое направление – развитие системы образования. Оно является одним из самых масштабных и предусматривает модернизацию образовательной инфраструктуры, развитие спортивных площадок, обновление пищеблоков, улучшение материально-технического обеспечения учебных заведений и внедрение современных образовательных технологий.

Важной частью станет реформа старшей профильной школы: формирование сети лицеев, привлечение преподавателей университетов и практиков, развитие педагогов и обсуждение изменений. Стратегия также предусматривает поддержку ученического и студенческого самоуправления, гранты на молодежные инициативы, развитие образовательных партнерств и обучение на протяжении всей жизни.

Среди приоритетов – и развитие дошкольного образования в дальнейшем.

К слову, 2026 год во Львовской общине объявили годом дошкольного образования.