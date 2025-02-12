600 тысяч детей – в оккупации: сколько учатся в украинских школах онлайн

На временно оккупированных территориях находится 600 тысяч украинских детей. 7% из них учатся в украинской системе образования.

Такие данные МОН привел уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время представления Специального доклада о доступе к образованию детей и молодежи с временно оккупированных территориях Украины. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.

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Сколько учеников в оккупации учатся онлайн в школах Украины

Лубинец сообщил, что оккупационная власть ограничила доступ к украинскому образованию и ввела принудительное обучение по российским образовательным стандартам. Дети, которые хотят получить украинское образование, учатся онлайн.

Мы зафиксировали, что есть проблемы с доступом к образованию. Дети вынуждены учиться одновременно в двух системах образования. Один ребенок в неделю тратит на обучение более 50 часов в неделю,

– заявил он.

И добавил: чтобы помочь абитуриентам поступить в украинские учебные заведения, государство создало сеть образовательных центров. В 2023 году через них привлекли 1608 поступающих, в 2024 – более 11 тысяч.

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