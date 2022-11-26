Получают помощь: какие льготы имеют украинские студенты, которые учатся за границей
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Украинцы обычно вступают в иностранные вузы в соответствии с общими правилами. Но если наши земляки становятся студентами, им часто оказывают дополнительную помощь.
Обычно это социальная помощь. Ее украинские студенты получают, в частности, в странах Европы.
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В каких странах получают помощь студенты из Украины
Например, в Португалии студентам из Украины предоставляли социальные стипендии.
В целом большинство стран ЕС предоставляют нашим землякам:
- языковую поддержку;
- психологическое консультирование;
- академическое руководство;
- вводные курсы;
- стипендии.
Где исключительная политика
Исключительную политику, например полное освобождение от платы за обучение для украинских беженцев, ввели:
- Австрия;
- Ирландия;
- Польша;
- Румыния;
- Словения;
- Швеция.
Также вузы сами вводили разные формы помощи украинским студентам. Они ведь имеют высокий уровень автономности в странах ЕС. Так, например, более 50 университетов Франции предлагают украинским беженцам разные виды помощи, в том числе и финансовую для возобновления обучения.
Как помогает Украинский Глобальный Университет
При этом молодежь получает помощь от Украинского Глобального Университета. Это большая сеть учебных заведений, которые в партнерстве с Офисом Президента Украины поддерживают стипендиями украинских старшеклассников и студентов в принявших их странах. Но при одном условии: получающие ее студенты должны вернуться в Украину после окончания учебы, чтобы помочь отстроить страну после войны.
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Что мешает беженцам поступить в иностранные колледжи
Украинцам должны в странах ЕС обеспечить быстрый доступ к начальному профессионально-техническому образованию. Однако наши земляки сталкиваются с рядом проблем при поступлении в колледж.
Так, выпускники-беженцы часто сталкиваются с барьерами для поступления в колледжи. Нашим землякам в основном считаются:
- слабые знания языка соответствующей страны;
- необходимость догонять академическую разницу;
- отсутствие знаний о функционировании местного рынка труда;
- возможна дискриминация при отборе студентов колледжей.