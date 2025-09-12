В Австрии получают образование 20 тысяч украинских детей. Они отличаются стойкостью, трудолюбием и высоким уровнем критического мышления.

Об этом заявил федеральный министр образования Австрии Кристоф Видеркер во время Саммита первых леди и джентльменов в Киеве. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Сколько учеников из Украины учатся в австрийских школах?

Австрийский министр образования считает, что многим странам надо совершенствовать образовательные системы. При этом отметил образовательную систему Украины.

Вы очень хорошо справляетесь в очень сложные времена. Сейчас 20 тысяч украинских детей учатся в австрийских школах, и мы поражены тем, как они справляются с обучением, со своим эмоциональным состоянием, как много они работают,

– подчеркнул Видеркер.

И добавил, что австрийские педагоги отмечают высокий уровень развития критического мышления среди украинских учеников.

Министр образования Австрии также отметил, что одна из ключевых целей его страны – усилить критическое мышление и подготовить молодежь к жизни. Все потому, что общество меняется очень быстро, а общественные отношения становятся сложнее. А образование играет в этом одну из важнейших ролей.

