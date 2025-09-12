В Австрії здобувають освіту 20 тисяч українських дітей. Вони вирізняються стійкістю, працьовитістю та високим рівнем критичного мислення.

Про це заявив федеральний міністр освіти Австрії Крістоф Відеркер під час Саміту перших леді та джентльменів у Києві. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Скільки учнів з України навчаються в австрійських школах?

Австрійський міністр освіти вважає, що багатьом країнам треба вдосконалювати освітні системи. При цьому відзначив освітню систему України.

Ви дуже добре справляєтеся у дуже складні часи. Зараз 20 тисяч українських дітей навчаються в австрійських школах, і ми вражені тим, як вони справляються з навчанням, зі своїм емоційним станом, як багато вони працюють,

– наголосив Відеркер.

І додав, що австрійські освітяни відзначають високий рівень розвитку критичного мислення серед українських учнів.

Міністр освіти Австрії також зауважив, що одна з ключових цілей його країни – посилити критичне мислення і підготувати молодь до життя. Усе тому, що суспільство змінюється дуже швидко, а суспільні відносини стають складнішими. А освіта відіграє в цьому одну з найважливіших ролей.

Як розпочався новий навчальний рік в Україні?