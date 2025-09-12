Про це заявив федеральний міністр освіти Австрії Крістоф Відеркер під час Саміту перших леді та джентльменів у Києві. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
Скільки учнів з України навчаються в австрійських школах?
Австрійський міністр освіти вважає, що багатьом країнам треба вдосконалювати освітні системи. При цьому відзначив освітню систему України.
Ви дуже добре справляєтеся у дуже складні часи. Зараз 20 тисяч українських дітей навчаються в австрійських школах, і ми вражені тим, як вони справляються з навчанням, зі своїм емоційним станом, як багато вони працюють,
– наголосив Відеркер.
І додав, що австрійські освітяни відзначають високий рівень розвитку критичного мислення серед українських учнів.
Міністр освіти Австрії також зауважив, що одна з ключових цілей його країни – посилити критичне мислення і підготувати молодь до життя. Усе тому, що суспільство змінюється дуже швидко, а суспільні відносини стають складнішими. А освіта відіграє в цьому одну з найважливіших ролей.
Як розпочався новий навчальний рік в Україні?
- Навчальний рік 2025 – 2026 стартував 1 вересня. Офіційно триватиме до 30 червня.
- Майже 2,3 мільйона учнів навчатимуться офлайн. Дистанційно – на 103 тисячі учнів менше ніж торік.
- Понад 300 тисяч дітей за кордоном і на ТОТ продовжують зберігати зв'язок з українською системою освіти.