Про це заявив федеральний міністр освіти Австрії Крістоф Відеркер під час Саміту перших леді та джентльменів у Києві. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Скільки учнів з України навчаються в австрійських школах?

Австрійський міністр освіти вважає, що багатьом країнам треба вдосконалювати освітні системи. При цьому відзначив освітню систему України.

Ви дуже добре справляєтеся у дуже складні часи. Зараз 20 тисяч українських дітей навчаються в австрійських школах, і ми вражені тим, як вони справляються з навчанням, зі своїм емоційним станом, як багато вони працюють,

– наголосив Відеркер.

І додав, що австрійські освітяни відзначають високий рівень розвитку критичного мислення серед українських учнів.

Міністр освіти Австрії також зауважив, що одна з ключових цілей його країни – посилити критичне мислення і підготувати молодь до життя. Усе тому, що суспільство змінюється дуже швидко, а суспільні відносини стають складнішими. А освіта відіграє в цьому одну з найважливіших ролей.

