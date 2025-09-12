Об этом заявил федеральный министр образования Австрии Кристоф Видеркер во время Саммита первых леди и джентльменов в Киеве. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
К теме МОН обновило рекомендации по обучению во время военного положения
Сколько учеников из Украины учатся в австрийских школах?
Австрийский министр образования считает, что многим странам надо совершенствовать образовательные системы. При этом отметил образовательную систему Украины.
Вы очень хорошо справляетесь в очень сложные времена. Сейчас 20 тысяч украинских детей учатся в австрийских школах, и мы поражены тем, как они справляются с обучением, со своим эмоциональным состоянием, как много они работают,
– подчеркнул Видеркер.
И добавил, что австрийские педагоги отмечают высокий уровень развития критического мышления среди украинских учеников.
Министр образования Австрии также отметил, что одна из ключевых целей его страны – усилить критическое мышление и подготовить молодежь к жизни. Все потому, что общество меняется очень быстро, а общественные отношения становятся сложнее. А образование играет в этом одну из важнейших ролей.
Читайте Как с 1 сентября будут учиться украинские ученики: разъяснение МОН
Как начался новый учебный год в Украине?
- Учебный год 2025 – 2026 стартовал 1 сентября. Официально продлится до 30 июня.
- Почти 2,3 миллиона учеников будут учиться офлайн. Дистанционно – на 103 тысячи учеников меньше чем в прошлом году.
- Более 300 тысяч детей за рубежом и на ВОТ продолжают сохранять связь с украинской системой образования.