  • Так, в прошлом году 9,1% молодых людей в возрасте 18–24 лет в ЕС бросили школу и не продолжили обучение, пишет Euronews. Меньше всего таких было в Хорватии – всего 2,1%. Больше всего – в Румынии – 15,5%.