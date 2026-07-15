С 1 сентября 2026 года все учащиеся из Украины будут включены в общую систему образования для иностранцев в Польше. После этого на них будут распространяться стандартные положения образовательного законодательства этой страны.

Итак, изменятся правила, касающиеся бесплатного дополнительного обучения польскому языку и назначения помощи учителя. Об этом сообщает Serwis Samorządowy PAP.

Что изменится для учеников из Украины

2025/2026 учебный год был последним, в котором действовали специальные нормы в отношении образования школьников из Украины в связи с войной в нашей стране.

С 1 сентября 2026 года в школах Польши больше не будут действовать переходные положения об организации обучения, воспитания и опеки, введенные для беженцев из Украины.

Учащиеся из Украины, которые обязаны посещать школу, но не знают польского языка или знают его на уровне, недостаточном для обучения, будут иметь право на:

1) дополнительное бесплатное обучение польскому языку (не менее 2 часов в неделю и не дольше 24 месяцев);

2) помощь со стороны лица, владеющего языком страны происхождения и нанятого директором школы на должность помощника учителя (не дольше, чем в течение 12 месяцев).

Таким образом, украинские ученики смогут и в дальнейшем посещать дополнительные выравнивающие занятия по учебным предметам, организованные руководящим органом школы. Однако не дольше, чем в течение 12 месяцев.

В школах также смогут организовать подготовительный класс для учащихся, которым это необходимо для обучения.

В 2026/2027 учебном году также будет действовать правительственная программа выравнивания образовательных возможностей детей и молодежи "Дружественная школа". Она предусматривает поддержку учебных заведений, в которых обучаются ученики из Украины, в создании дружественных и интегрированных школьных сообществ.

В этих странах ЕС дети чаще всего бросают школу

Юноши и девушки в Европе все реже бросают школу и профессиональную подготовку. Однако на эти решения могут влиять географическое положение и перспективы трудоустройства в стране.

Так, в прошлом году 9,1% молодых людей в возрасте 18–24 лет в ЕС бросили школу и не продолжили обучение, пишет Euronews. Меньше всего таких было в Хорватии – всего 2,1%. Больше всего – в Румынии – 15,5%.