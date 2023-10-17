Строгая дисциплина и штрафы: как учатся украинские дети в школах Британии

В школах Великобритании нельзя учиться дистанционно. Если же вы уехали в отпуск и взяли с собой ребенка не во время его школьных каникул, получите наказание.

Чем в целом и в деталях отличаются украинская и британская школьные системы, ожидающие школьников в школах Британии и за что можно легко получить штраф, читайте дальше.

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Как найти место в школе Британии

Украинцы по прибытии в страну должны зарегистрироваться в местном совете своего региона. Сouncil помогает беженцам узнать наличие мест в школах города/региона. Учебное заведение при этом должно быть в пешей доступности или от него должен быть школьный транспорт в ваш район. Родители могут заявить, что готовы возить и забирать ребенка самостоятельно.

Как школа общается с родителями

Если вы хотите записать ребенка в школу, должны встретиться с директором или старшим учителем. Он проведет для вас экскурсию по учебному заведению. Затем вам нужно заполнить стопку бумаг с разрешениями и обязательствами. Школа активно общается с родителями по электронной почте.

Как устроена школьная система Великобритании

Среднее образование в Британии обязательно. Все дети от 4 до 16 лет, живущие в стране, даже временно, должны посещать школу. Дистанционное обучение в украинской школе – не аргумент для местных властей.

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Табличка с поздравлением для украинских детей / Леся Панченко/РБК-Украина

Школьная система Британии состоит из Primary (младшая школа) и Secondary (или Upper) – средней школы (колледжа). Primary school – для детей 4 – 11 лет. Upper school (колледжи) – для учащихся 12 – 16/17 лет. Детей относят к школам строго по возрасту.

Чего ждать украинцам в английской школе

В школах Великобритании к украинским детям относятся достаточно хорошо. Но не стоит ждать "особых условий". Большие школы в больших городах еще могут позволить себе ассистента, который будет сопровождать иностранных учеников и помогать им адаптироваться.

Дети, хорошо учившиеся в украинской школе, говорят, что обязательные предметы в Великобритании преподают на простом уровне.

За что нужно платить в британской школе

Уроки начинаются около 9 утра и оканчиваются после 15. Ланч нужно бронировать заранее. После уроков можно записаться в дополнительные клубы по интересам.

Обучение в государственных школах Британии бесплатно для граждан страны и для украинцев, приехавших по "украинским схемам". Школьное питание и клубы по интересам платные (кроме учащихся 1 – 2 классов). Стоимость школьного ланча – 2 – 3 фунта в день, клубы – от 20 фунтов в месяц.

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В школах Британии действуют строгие правила формы и дисциплины

В школах Великобритании – очень строгие правила дисциплины и внешнего вида учащихся. Каждая школа имеет форму. Форма продается в специальных магазинах, где собраны образцы всех школ района. Стоимость базового комплекта для Primary school – от 100 фунтов, для старших школьников – от 120 фунтов. Раз в несколько месяцев школа проводит распродажу секонд-хенда формы.

Также обращают внимание на внешний вид учащихся. Под запретом – большие аксессуары, пирсинг, яркие оттенки волос.

Очень строгое отношение к опозданию и пропускам уроков. К началу первого урока территория школы закрывается. За учебный день за территорию учеников не выпускают. Только по письменной просьбе отца/опекуна к куратору класса.

Учебный год здесь длится с сентября по середину июля. Есть неделя осенних каникул, длинные рождественские и пасхальные каникулы и удлиненные выходные в конце мая. Летние каникулы длятся шесть недель. Во время учебного года, не в период каникул, родители не могут забрать ребенка с собой на отдых. За пробел можно получить немалый штраф.

Легальный пропуск занятий возможен только по болезни с сообщением школы и семейного врача (GP).

Выпускные экзамены и поступление

В 11 классе Upper school 16-летние выпускники сдают GCSE – аналог нашей ГИА для девятиклассников. Это тесты по получению базового (неполного) среднего образования. Сдают их по всем предметам, которые изучали в старших классах (три основных и минимум три по выбору).

После 11 класса ученики, которые планируют продолжать образование, переходят либо в Six Form College (аналог наших 10 – 12 классов), либо в старшие классы, если они есть в школе. Там продолжают узкопрофильное обучение – три-четыре предмета по выбору с "глубоким погружением" – проектами, практикой и т.д.

После этого сдают экзамен A-Level (Advanced Level) – аналог нашего ВНО, позволяющий подавать заявку в университет.