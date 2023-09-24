Это заметила преподавательница английского языка и доцент Киевского национального университета Шевченко Наталья Сорокина. Сейчас она с сыном проживает в Тироле и изучает систему образования школ. Впоследствии педагогица имеет целью поделиться креативными идеями с украинскими коллегами.

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Один учитель преподает разные предметы

Наталья Сорокина работала в Счастливском лицее Киевской области с 2021 года. Основным местом работы являлся Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. В лицее женщина преподавала английский язык и помогала ученикам готовиться к конкурсам и проектам Малой академии наук. В начале полномасштабной войны вместе со своей семьей вынуждена была покинуть территорию Украины.

Они очутились в Австрии. Впоследствии педагоги предложили работу в университете Инсбрука, где она работает и по сей день. Ее сын учится в шестом классе Академической гимназии Инсбрука, что соответствует 10-му классу в украинской системе образования (обучение в начальной школе Австрии длится 4 года, а в среднем – 8 лет).

Чем отличаются австрийская и украинская школы

Первое отличие систем обучения – продолжительность урока (и не только). В австрийской средней школе урок длится 50 минут, перерывы – 5 – 15 минут, обеденный перерыв – 40 минут. Уроки могут проходить в разные половины дня. Учебный год длится до середины июля, а начинается в середине сентября (в этом году – 11 сентября).

Наталья рассказала: австрийские учителя пытаются найти сильные стороны ребенка.

Чтобы преподаватель поднял голос на ребенка или грубо с ним разговаривал – о таком вообще не может идти речь. Каждый ребенок уникален, воспринимается как личность, а учителя находят подход к каждому и каждому.

– рассказала педагогиня.

В школе, где учится ее сын, есть интеграционные классы, в которые могут зачислять украинских детей, уехавших с семьями из-за полномасштабного вторжения. Здесь ученики активно изучают немецкий язык, чтобы легче адаптироваться к новым условиям и стране. Также в школе есть международные классы по английскому языку преподавания.

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Часть предметов в школе преподают на английском языке, который в Австрии является первым иностранным и изучается активно из начальной школы, как и в Украине.

Ученики дополнительно изучают испанский, итальянский или французский. Выбирает язык администрация школы для конкретных классов. Как-то сын сказал, что у них будет еще и испанский. Ее вел учитель, ведущий также уроки истории и немецкого языка. В Австрии один учитель может преподавать сразу несколько учебных предметов, одновременно очень разных,

– уточнила Сорокина.

Нагрузка у учителя примерно такая же, как и в Украине. Свой профиль учителя выбирают еще в университете. В австрийских университетах студенты сами определяют, какие учебные дисциплины учить и в каком темпе.

В средней школе Австрии большое внимание уделяется тем предметам, которые у нас часто считаются второстепенными, например, музыке или рисованию. Еще одно отличие – литература не изучается как отдельный предмет, то есть нет такого понятия, как зарубежная литература, немецкая или австрийская, в то время как языковой курс

– добавила учительница.

И продолжила: проектное обучение, которое начинают внедрять и украинские школы, в австрийской системе среднего образования проходит сквозной линией по всем предметам. Если ребенок боится презентовать проект на публику, учитель идет на встречу и предлагает показать его на перемене, что тоже свидетельствует об индивидуальном подходе к каждому ученику и ученице.

Какие предметы обязательны для сдачи на экзаменах

После окончания средней школы, то есть после 12 лет обучения в начальной и средней школе вместе, ученики сдают экзамен на аттестат зрелости – матуру. Она является прямым допуском к поступлению в вуз и немного напоминает украинское ВНО.

Есть обязательные предметы для сдачи матуры. Это немецкий язык и математика. Результаты экзаменов позволяют детям поступать в университеты. В то же время можно составлять матуру либо на немецком языке, либо, как иностранцам, на английском языке,

– рассказала Сорокина.

По ее словам, во время учебы в школе дети почти не получают оценки. Ведь учителя в первую очередь обращают внимание на работу ученика или ученицы на уроке. Учащихся оценивают по 5-балльной шкале, но самым высоким баллом является единица, а не пятерка: 1 – это отлично, а 5 – неудовлетворительно. Если дети получили негативную оценку теста, об этом обязательно информируют родителей. Как и о том, что ребенок опоздал на урок.

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Как родители общаются с учителями

Дверь в директорский кабинет всегда открыта. Как в большинстве стран Европы, в Австрии не принято создавать общие чаты или группы в соцсетях для коммуникации с педагогами. Для этого есть рабочие электронные почты учителей, а также специальные родительские дни.

Встречи учителей с родителями проходят в обособленных комнатах, а не в учительской или классе. Здесь скорее речь идет об уважении к учителю всех участников образовательного процесса.