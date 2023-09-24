Це помітила викладачка англійської мови та доцентка Київського національного університету Шевченка Наталія Сорокіна. Зараз вона із сином мешкає в Тіролі та вивчає систему освіти тамтешніх шкіл. Згодом педагогиня має на меті поділитися креативними ідеями з українськими колегами.

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Один вчитель викладає різні предмети

Наталія Сорокіна працювала у Щасливському ліцеї, що на Київщині, з 2021 року. Основним місцем роботи був Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У ліцеї жінка викладала англійську мову та допомагала учням готуватися до конкурсів і проєктів Малої академії наук. На початку повномасштабної війни разом зі своєю сім'єю вимушена була покинути територію України.

Вони опинилися в Австрії. Згодом педагогині запропонували роботу в університеті Інсбрука, де вона працює й донині. Її син вчиться в шостому класі Академічної гімназії Інсбрука, що відповідає 10-му класу в українській системі освіти (навчання в початковій школі Австрії триває 4 роки, а в середній – 8 років).

Чим відрізняються австрійська та українська школи

Найперша відмінність систем навчання – тривалість уроку (і не лише). В австрійській середній школі урок триває 50 хвилин, перерви – 5 – 15 хвилин, обідня перерва – 40 хвилин. Уроки можуть відбуватися у різні половини дня. Навчальний рік триває до середини липня, а починається в середині вересня (цього року – 11 вересня).

Пані Наталія розповіла: австрійські вчителі намагаються знайти сильні сторони дитини.

Щоб викладач підняв голос на дитину або грубо з нею розмовляв – про таке взагалі не може йти мова. Кожна дитина унікальна, сприймається як особистість, а вчителі знаходять підхід до кожної й кожного,

– розповіла педагогиня.

У школі, де вчиться її син, є інтеграційні класи, у які можуть зараховувати українських дітей, що виїхали з родинами через повномасштабне вторгнення. Тут учні активно вивчають німецьку мову, аби легше адаптуватися до нових умов та країни. Також у школі є міжнародні класи з англійською мовою викладання.

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Частину предметів у школі викладають англійською мовою, яка в Австрії є першою іноземною і вивчається активно з початкової школи, як і в Україні.

Учні додатково вивчають іспанську, італійську або французьку. Обирає мову адміністрація школи для конкретних класів. Якось син сказав, що в них буде ще й іспанська. Її вів учитель, який веде також уроки історії та німецької мови. В Австрії один вчитель може викладати відразу кілька навчальних предметів, водночас дуже різних,

– уточнила Сорокіна.

Навантаження у вчителя приблизно таке саме, як і в Україні. Свій профіль вчителі обирають ще в університеті. Загалом в австрійських університетах студенти самі визначають, які навчальні дисципліни вчити й в якому темпі.

У середній школі Австрії велику увагу приділяють тим предметам, які в нас часто вважаються другорядними, приміром, музиці чи малюванню. Ще одна відмінність – література не вивчається як окремий предмет, тобто немає такого поняття, як зарубіжна література, німецька або австрійська, натомість є мовний курс,

– додала вчителька.

І продовжила: проєктне навчання, яке починають впроваджувати й українські школи, в австрійській системі середньої освіти проходить наскрізною лінією через усі предмети. Якщо дитина боїться презентувати проєкт на публіку, вчитель йде на зустріч і пропонує показати його на перерві, що теж свідчить про індивідуальний підхід до кожного учня та учениці.

Які предмети обов'язкові для складання на іспитах

Після закінчення середньої школи, тобто після 12 років навчання в початковій та середній школі разом, учні складають іспит на атестат зрілості – матуру. Вона є прямим допуском до вступу у виш і трохи нагадує українське ЗНО.

Є обов'язкові предмети для складання матури. Це німецька мова та математика. Результати екзаменів дають дітям змогу вступати до університетів. Водночас можна складати матуру або німецькою мовою, або, як іноземцям, англійською мовою,

– розповіла Сорокіна.

За її словами, під час навчання в школі діти майже не отримують оцінок. Адже вчителі передусім звертають увагу на роботу учня чи учениці під час уроку. Учнів оцінюють за 5-бальною шкалою, але найвищим балом є одиниця, а не п'ятірка: 1 – це відмінно, а 5 – незадовільно. Якщо діти отримали негативну оцінку за тест, про це обов'язково інформують батьків. Як і про те, що дитина запізнилася на урок.

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Як батьки спілкуються з вчителями

Двері у директорський кабінет завжди відчинені. Як у більшості країн Європи, в Австрії не заведено створювати спільні чати чи групи в соцмережах для комунікації з педагогами. Для цього є робочі електронні пошти вчителів, а також спеціальні батьківські дні.

Зустрічі вчителів із батьками відбуваються у відокремлених кімнатах, а не в учительській чи класі. Тут швидше йдеться про повагу до вчителя від усіх учасників освітнього процесу.