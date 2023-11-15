"Вы обречены на успех": украинский школьник рассказал об обучении в Кембридже

Богдан Машуровский из Кировоградщины уже второй год учится в британском городе Кембридж. Образование получает частной в школе.

Сейчас он – в выпускном классе. За обучение денег не платит, хотя школа – частная. Подробно об обучении в английской школе читайте дальше.

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Как попасть в школу в Кембридже

В школе учатся и девушки, и парни от 11 до 18 лет – сейчас более полутысячи школьников. Половина живет на территории школы.

В свое время он получал образование в небольшой сельской школе в селе Марто-Ивановка, откуда родом. Получил стипендию (а ими активно интересовался), которая дает возможность учиться в бординговых школах в Великобритании. Ученик прошел отбор и попал в школу в Кембридже.

В Александрии я тоже занимался театром, участвовал в молодежном парламенте, был координатором украинской волонтерской службы в городе. Я думаю, что, кроме знания английского, это все вместе также помогло убедить людей, отбиравших участников,

– заявил он.

При этом признался: в свое время серьезно стал задумываться об обучении за границей, потому выучил английский язык. В Кембридже совершенствует знание языка. Период адаптации прошел хорошо благодаря пониманию и помощи учителей, сверстников.



Школьник из Кировоградщины рассказал об учебе в Кембридже / фото Богдана Машуровского

Как происходит обучение

Богдан также рассказал: в школе получают образование учащиеся из разных уголков мира. Есть и украинцы. Большинство – британцы. В британской обучающей системе – 13 классов.

Я учусь по системе образования A-Level. В отличие от нашей системы, мне не нужно изучать 15 – 18 предметов, а затем сдавать экзамен только из трех-четырех. Мне нравится такая система образования, поскольку она позволяет сфокусироваться на предметах, которые тебя действительно интересуют.

– заявил ученик.

Где живет парень

Богдан рассказал: ученики школы живут в общежитиях, но они несколько отличаются от украинских. На территории школы есть четыре дома для ребят, три для девочек и один дом для day-pupils (это те ученики, которые не живут в школе, а идут домой после учебы и активностей). В каждом доме есть свой housemaster – учитель, живущий здесь вместе со своей семьей и учениками. Он присматривает, помогает с организацией благотворительных акций. Также есть matron – "мама", помогающая со всеми повседневными проблемами. Учеба продолжается с понедельника по субботу.



Школьник из Кировоградщины рассказал об учебе в Кембридже / фото Богдана Машуровского

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Какая атмосфера в школе

Атмосфера в школе дружеская, безопасная и комфортная. Можно заниматься музыкой, театром, разными видами спорта, посещать клубы по интересам. Украинец занимается волейболом, классическим пением и т.д. Со своими друзьями время от времени говорит об Украине: войну, культуру, мировоззрение, менталитет, историю.

Школьник при этом говорит: чтобы достичь цели, нужно начинать идти к ней, регулярно что-то делать для ее достижения. Тогда вы обречены на успех.