Зараз він – у випускному класі. За навчання грошей не платить, хоча школа – приватна. Детально про навчання в англійській школі читайте далі.

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Як потрапити у школу в Кембриджі

У школі навчаються і дівчата, й хлопці від 11 до 18 років – зараз понад півтисячі школярів. Половина живе на території школи.

Свого часу хлопець здобував освіту у невеликій сільській школі в селі Марто-Іванівка, звідки родом. Отримав стипендію (а ними він активно цікавився), яка дає можливість навчатись в бордингових школах у Великої Британії. Учень пройшов відбір і потрапив у школу в Кембриджі.

В Олександрії я також займався театром, брав участь у молодіжному парламенті, був координатором української волонтерської служби в місті. Я думаю, що, окрім знання англійської, це все разом також допомогло переконати людей, які відбирали учасників,

– заявив він.

При цьому зізнався: свого часу серйозно почав замислюватися про навчання за кордоном, тому вивчив англійську мову. У Кембриджі вдосконалює знання мови. Період адаптації пройшов добре завдяки розумінню й допомозі з боку вчителів, однолітків.



Школяр з Кіровоградщини розповів про навчання у Кембриджі / фото Богдана Машуровського

Як відбувається навчання

Богдан також розповів: у школі здобувають освіту учні з різних куточків світу. Є й українці. Більшість – британці. У британський навчальній системі – 13 класів.

Я навчаюсь за системою освіти A-Level. На відміну від нашої системи, мені не потрібно вивчати 15 – 18 предметів, а потім складати екзамен лише з трьох-чотирьох. Мені подобається така система освіти, оскільки вона дозволяє сфокусуватись на предметах, які тебе справді цікавлять,

– заявив учень.

Де живе хлопець

Богдан розповів: учні школи живуть у гуртожитках, але вони дещо різняться від українських. На території школи є чотири будинки для хлопців, три для дівчат і один будинок для day-pupils (це ті учні, які не живуть в школі, а йдуть додому після навчання та активностей). У кожному будинку є свій housemaster – вчитель, який живе тут разом зі своєю родиною та учнями. Він приглядає, допомагає з організацією благодійних акцій тощо. Також є matron – "мама", яка допомагає з усіма повсякденними проблемами. Навчання триває з понеділка по суботу.



Школяр з Кіровоградщини розповів про навчання у Кембриджі / фото Богдана Машуровського

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Яка атмосфера в школі

Атмосфера у школі дружня, безпечна й комфортна. Можна займатись музикою, театром, різними видами спорту, відвідувати клуби за інтересами. Українець займається волейболом, класичним співом тощо. Зі своїми друзями час від часу говорить про Україну: війну, культуру, світогляд, менталітет, історію.

Школяр при цьому каже: аби досягнути цілі, треба починати йти до неї, регулярно щось робити для її досягнення. Тоді ви приречені на успіх.