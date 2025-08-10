Укр Рус
Учеба Образование за рубежом Типовая образовательная программа для обучения детей за рубежом претерпела изменения
10 августа, 11:47
2

Типовая образовательная программа для обучения детей за рубежом претерпела изменения

Мария Волошин
Основні тези
  • Министерство образования и науки Украины внесло изменения в Типовую образовательную программу, чтобы украинские ученики за рубежом могли изучать дополнительные дисциплины.
  • Изменения предусматривают возможность выбирать предметы в соответствии с образовательными потребностями.

Украинские ученики, проживающие за рубежом и посещающие местные школы, будут иметь больше образовательных возможностей. Ведь Министерство образования и науки Украины согласовало изменения в Типовую образовательную программу, которая предусматривает изучение украиноведческого компонента.

Теперь наши школьники за рубежом смогут изучать не только предметы украиноведческого компонента. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. 

Смотрите также Как с 1 сентября будут учиться украинские ученики: разъяснение МОН

Какие изменения внесли в Типовую образовательную программу?

Соответствующие изменения предоставят украинским школьникам-беженцам возможность, кроме обязательных предметов украиноведческого компонента, выбирать дополнительные дисциплины в соответствии с собственными образовательными потребностями. Например, для подготовки к НМТ. Это могут быть математика, физика, английский язык или другие предметы.

Также Типовая образовательная программа содержит:

  • перечень предметов и интегрированных курсов учебного плана типовых образовательных программ Украины, изучение которых не предусматривают учебные планы зарубежных школ;

  • рекомендуемое распределение количества учебных часов в неделю для изучения предметов учебного плана;

  • требования к лицам, которые могут получать образование в соответствии с этой программой;

  • рекомендуемые формы организации образовательного процесса;

  • описание инструментария оценивания.

Что такое украиноведческий компонент

Это сокращенная образовательная программа для украинских школьников, которые временно находятся за рубежом.

Она позволяет уменьшить учебную нагрузку и сохранить связь с украинской системой образования.

Узнать больше о программе украиноведческого компонента и подать заявку можно здесь.