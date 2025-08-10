Українські учні, які проживають за кордоном і відвідують місцеві школи, матимуть більше освітніх можливостей. Адже Міністерство освіти і науки України погодило зміни до Типової освітньої програми, яка передбачає вивчення українознавчого компонента.

Тепер наші школярі за кордоном зможуть вивчати не лише предмети українознавчого компонента. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Які зміни внесли до Типової освітньої програми?

Відповідні зміни нададуть українським школярам-біженцям можливість, окрім обов'язкових предметів українознавчого компонента, обирати додаткові дисципліни відповідно до власних освітніх потреб. Наприклад, для підготовки до НМТ. Це можуть бути математика, фізика, англійська мова або інші предмети.

Також Типова освітня програма містить:

перелік предметів й інтегрованих курсів навчального плану типових освітніх програм України, вивчення яких не передбачають навчальні плани закордонних шкіл;

рекомендований розподіл кількості навчальних годин на тиждень для вивчення предметів навчального плану;

вимоги до осіб, які можуть здобувати освіту відповідно до цієї програми;

рекомендовані форми організації освітнього процесу;

опис інструментарію оцінювання.

Що таке українознавчий компонент Це скорочена освітня програма для українських школярів, які тимчасово перебувають за кордоном. Вона дає змогу зменшити навчальне навантаження та зберегти зв'язок з українською системою освіти.

