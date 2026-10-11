Не только тревоги: ведущая учительница призналась, что самое сложное в профессии педагога
Учительница истории и гражданского образования Екатерина Яворская из Днепра рассказала, что сейчас для нее самое сложное в профессии педагога. И это не только воздушные тревоги.
Подробности педагог, которая в этом году вошла в десятку финалистов премии Global Teacher Prize Ukraine 2026, рассказала в интервью 24 Каналу.
Что самое сложное в профессии учителя
Учительница признается: сейчас самое сложное для нее – воздушные тревоги.
Я забыла о обычной жизни, когда ты просто приходишь и проводишь 7 уроков. Когда в Днепре в течение дня нет воздушных тревог, мне кажется, что это какой-то странный день,
– говорит она.
И добавляет: также – общение с родителями.
Очень многие родители воспринимают учителей как обслуживающий персонал. И это больно. Ведь это ваши дети, вам с ними жить, я могу лишь подсказать,
– подытожила педагог.
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Педагог также напомнила, что после 24 февраля 2022 года пришлось переходить на дистанционный формат.
В 2022–2023 учебном году работали только так, затем уже в смешанном формате, когда в учреждении появилось укрытие. Сейчас у нас часть классов учится очно, часть – дистанционно. Но в целом стало сложнее,
– уточнила учительница.
И добавила, что в этом месяце тревоги бывают с ночи и еще с утра. Поэтому урок иногда начинают позже, потому что не все дети могут прийти.
Но это те вызовы, которые мы должны преодолевать, потому что образование – это то, что пытается отнять враг. Образование – это наша идентичность. И это то, что мы не должны отдавать,
– подытожила она.
Екатерина Яворская также рассказала, как объяснять ученикам противоречивые исторические события.