"Шоковая терапия": в Аргентине студенты протестуют против политики президента

В Аргентине сотни тысяч людей, преимущественно студенты, 23 апреля вышли с протестом на улицы Буэнос-Айреса. Они высказались против сокращения бюджета государственных университетов.

Этот протест стал крупнейшим против мер жесткой экономии, которые осуществляет действующий глава этого государства Хавьер Милей. Так, правительство Аргентины решило не увеличивать бюджеты вузов страны на 2024-й учебный год, несмотря на то, что инфляция в течение последних 12 месяцев достигла 288%.

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Аргентинские студенты протестуют против политики Милея

Университетские бюджеты в стране заморозили в рамках экономической "шоковой терапии". О ней Милей объявил при вступлении в должность президента в ноябре 2023 года, чтобы снизить инфляцию. "Шоковая терапия" предусматривает массовое сокращение госрасходов.

Масштабные протесты в Аргентине: смотрите видео

На национальные университеты Аргентины это сокращение повлияет значительно, ведь их финансирует государство. Некоторые факультеты Университета Буэнос-Айреса уже ввели чрезвычайные меры экономии, в частности уменьшили освещение в местах общего пользования, ограничили использование лифтов и сократили время работы библиотек. В крупнейшем вузе Латинской Америки боятся закрытия учебного заведения из-за такой экономии.

Студенты вышли на протесты: смотрите видео

Участники марша шли с плакатами, на которых написали: "Защитите государственные университеты", "Обучение – это право", "Долой бюджет, долой план Милея". Студенты считают, что бесплатное образование в Аргентине надо защищать.