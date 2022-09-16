Обыскивают и запрещают выходить: как идет обучение на оккупированной части Херсонской области
Источник:Суспільне
Российские оккупанты продолжают терроризировать жителей захваченных территорий Украины. Контролируют и обучение в школе и поведение детей.
Херсонский школьник Константин рассказал, что родители отправили его одноклассника учиться по российской программе. В школе же дежурят вооруженные российские военные.
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Как российские военные контролируют обучение в школах Херсонской области
Российские военные с автоматами стоят на входе в школу. Да, они обыскивают детей и запрещают им выходить на улицу. В обучающей программе нет всех предметов. Детям преподают только историю, русский язык, математику и физкультуру. При этом учителя русифицируют детей и прославляют россию. За смех над "успехами" страны-агрессора учащихся могут наказать. Дети боятся. Питание в школе тоже им не нравится. Сбежать из учреждения учащиеся не могут.
Российские солдаты обыскивают рюкзаки. Если есть напитки, то заставляют их отпить, –
рассказала херсончанка Татьяна
У военных при этом закрыты лица. Родителей в школу не пускают. Не выпускают оттуда и детей в течение дня.
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Родителей запугали
Замглавы Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал, что такое офлайн-обучение в этих "российских школах" опасно для детей. При этом родителей запугали и заставили отдать детей в эти учреждения. Соболевский же советует учиться дистанционно в украинских школах. Если нет связи, выезжать.
Обучение в Мариуполе и уничтожение остатков украинского образования
Дети в оккупированном Мариуполе вынуждены учиться в полуразрушенных и неблагополучных школах. Разбитые окна в учебных заведениях просто затянуты пленкой, сообщил советник мэра Петр Андрющенко. Россияне также увезли из всех школ города остатки украинских учебников на переработку. Детей оккупанты лишили возможности питаться в школах.
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