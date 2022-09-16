Херсонський школяр Костянтин розповів, що батьки відправили його однокласника навчатися за російською програмою. Натомість у школі чергують озброєні російські військові.

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Як російські військові контролюють навчання у школах Херсонщини

Російські військові з автоматами стоять на вході до школи. Так, вони обшукують дітей та забороняють їм виходити на вулицю. У навчальній програмі немає усіх предметів. Дітям викладають лише історію, російську мову, математику й фізкультуру. При цьому вчителі русифікують дітей та прославляють росію. За сміх над "успіхами" країни-агресора учнів можуть покарати. Діти бояться. Харчування у школі також їм не подобається. Втекти із закладу учні не можуть.

Російські солдати обшукують рюкзаки. Якщо є напої, то змушують їх надпити, –

розповіла херсонка Тетяна

У військових при цьому закриті обличчя. Батьків до школи не пускають. Не випускають звідти й дітей протягом дня.

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Батьків залякали

Заступник очільника Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів, що таке офлайн-навчання у цих "російських школах" небезпечне для дітей. При цьому батьків залякали й примусили віддати дітей до цих закладів. Соболевський натомість радить навчатися дистанційно в українських школах. Якщо зв'язку немає, виїжджати.

Навчання у Маріуполі та знищення залишків української освіти

Діти в окупованому Маріуполі змушені навчатися у напів зруйнованих і необлаштованих школах. Розбиті вікна у закладах освіти міста просто затягнути плівкою, повідомив радник мера Петро Андрющенко. Росіяни також вивезли з усіх шкіл міста залишки українських підручників на переробку. Дітей окупанти позбавили можливості харчуватися у школах.

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