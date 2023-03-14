Россияне промывают мозги мариупольским школьникам "героизацией убийц"
Источник:Мариупольский горсовет
В оккупированном россиянами Мариуполе детей заставляют поднимать русский флаг. А также слушать русский гимн.
Так, в школах города каждая неделя начинается с так называемого "патриотического воспитания". В действительности детям промывают мозги пропагандой.
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Как россияне промывают мозги мариупольским ученикам
Оккупанты заставляют учеников изыскиваться и слушать гимн России и поднимать ее флаг. И это при том, заявляют в горсовете, что россияне убили в городе более 22 тысяч человек.
При этом в школах еще и героизируют убийц. На стендах в учебных заведениях развесили истории окупантов с надписью "Герои днр". Вот такой пример навязывают русские украинским детям.
Также в Мариупольском городском совете сообщили, что русские продолжают разрушать школы в городе.
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