Россияне промывают мозги мариупольским школьникам "героизацией убийц"

В оккупированном россиянами Мариуполе детей заставляют поднимать русский флаг. А также слушать русский гимн.

Так, в школах города каждая неделя начинается с так называемого "патриотического воспитания". В действительности детям промывают мозги пропагандой.

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Как россияне промывают мозги мариупольским ученикам

Оккупанты заставляют учеников изыскиваться и слушать гимн России и поднимать ее флаг. И это при том, заявляют в горсовете, что россияне убили в городе более 22 тысяч человек.



При этом в школах еще и героизируют убийц. На стендах в учебных заведениях развесили истории окупантов с надписью "Герои днр". Вот такой пример навязывают русские украинским детям.

Также в Мариупольском городском совете сообщили, что русские продолжают разрушать школы в городе.

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