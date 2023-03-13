Также в петиции предлагают заменить термин "русский" на "московский", а "Российская федерация" на "Московская федерация". Зеленский при этом поручил премьеру проработать этот вопрос в историко-культурном контексте и учитывая возможные международно-правовые последствия.

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Почему стоит переименовать "Россию" в "Московию"

Реакция Владимира Зеленского на эту инициативу вызвала громкий "вой на болотах". Дмитрий Медведев в присущем ему стиле пригрозил переименовать Украину. При этом предложил аж три варианта: "Хохляндия", "Малороссия" и "Schweinisch Bandera-Reich". Наиболее вероятным назвал последний.

К слову, не так давно – 30 ноября 2022 года – посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Украина может официально называть Россию Московией. И подчеркнул: "Что нам мешает вернуть Московии ее историческое название? Нынешняя все равно украдена".

Историки и активисты при этом убеждены, что инициатива возвращения к употреблению в Украине названия "Московия! – это всего лишь восстановление исторической справедливости. Ведь "Россия" – это греко-византийское название Руси, то есть Украины, окончательно украденная московитами в 1721 году. Последние воевали за наследие Киевской Руси и неоднократно пытались называться "государями всея движении", а свою страну "российским" или "русским" царством, пишет АрмияИнформ.

Кто украл у украинцев исторический топоним

Языковеды напоминают: Московия – это латинское название (moscovia), фигурирующее на многих исторических европейских картах XVI – XIX века.

Что интересно: украинский архиепископ, писатель, ректор Киево-Могилянской академии и большой поклонник Петра Феофан Прокопович в трагикомедии "Владимир" (1705 год) вспомнил слово "Россия", которое касалось только Киевской митрополии. Но после Полтавы и поражения Мазепы в 1709 году Киев в творчестве Прокофьевича исчез. Для него "Россией" стало только московское царство, что очень понравилось Петру I.

Профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины Петр Кралюк также подчеркивал, что термин Россия как название государства стал фигурировать с 1721 года. Тогда появилась Российская империя, пришедшая на смену Московскому царству.

Украинцы и дальше часто себя называли русью, русинами, а жителей бывшего Залесья – москалями, московитами. Сам же термин "русский" для определения населения бывшего Залесья-Московии утверждался в Российской империи, а позже в Советском Союзе. Этот термин украден у нас, украинцев. И его нам обманчиво навязали с помощью имперских государственно-политических структур для идентификации залещуков-московитов.

– акцентировал Кралюк.

После распада СССР уже в 1991 году "Русскую советскую федеративную социалистическую республику" переименовали в "Русскую федерацию". Таким образом, Московия путем нескольких переименований превратилась в современную Россию. Поэтому сейчас, уверены историки, ничего плохого в восстановлении исторической правды нет. Наконец, национальные названия отдельных государств могут отличаться от международных.

Почему так важно восстановление справедливости именно сейчас

"Официальное изменение названия государства – это мощный информационный ход на международном уровне. Он создаст в России и других странах запрос на вопрос: "Что такое Московия? Почему украинцы переименовали Россию в Московию?". Это запустит волну поиска информации,

– убежден автор вышеупомянутой петиции Валерия Шахворостова.

По ее мнению, вместе с поиском "Московии" откроются исторические факты создания российского и Украинского государств. Те факты, которые либо умалчиваются, либо искажаются кремлевской пропагандой.

Это приведет к развеиванию кремлевских мифов по поводу исторического прошлого "вєлікава русскава народа" для россиян и граждан других государств, считавших Украину и россию "единым целым". Это очень важный шаг в информационной войне, который поможет Украине победить",

– добавила Шахворостова.