Россияне на оккупированных территориях заставляют учителей русифицировать детей: что им грозит

Оккупанты на захваченных территориях Украины продолжают русифицировать украинцев, в том числе и детей. Для этого они привезли из россии своих учителей. Однако к процессу принудительно пытаются привлечь и украинских педагогов.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что наши учителя с оккупированных территорий начали массово жаловаться на захватчиков. Ему уже отправили более 600 обращений.

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Оккупанты заставляют учителей на ВОТ преподавать в школах

Педагоги пишут, что оккупационная власть заставляет их преподавать в школах. При этом Горбачев убежден, что весной учителям нужно было дать законодательную возможность приостановить работу на оккупированных территориях. В таком случае оккупанты не заставляли бы их преподавать.

Что угрожает учителям за сотрудничество

Горбачев также напомнил, что за добровольное сотрудничество с оккупантами учителя будут наказаны законом. При этом, уверен образовательный омбудсмен, таким педагогам должны запретить в дальнейшем учить детей.

Проблемным останется разделение учителей на тех, кого заставили работать в школах на ВОТ и тех, кто согласился добровольно. Хотя оккупанты и угрожают выселением, арестами и смертью.

Горбачев также считает, что каждый случай преподавания в школах на оккупированных территориях следует рассматривать отдельно. По его словам, преподавание физики – это одно, а русификация украинских детей – совсем другое. Те, кто помогает оккупантам уничтожать украинское образование и культуру, не должны со временем работать в нашем государстве педагогом.

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К слову, по данным Минобразования, около 43 тысяч учителей выехали с оккупированных территорий и мест, где продолжаются активные боевые действия.

Россияне бросают своих

По данным вице-премьера Украины Ирины Верещук, на днях в Харьковской области задержали учителей из россии. Они приехали русифицировать украинских детей. Однако российские войска отступили и бросили их на произвол судьбы.

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