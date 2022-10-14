Используют в качестве доказательств: на деоккупированной части Харьковщины нашли сотни российских учебников

Украинские военные продолжают успешное контрнаступление и отвоевывают у россиян все больше захваченных территорий нашего государства. В частности, возвращают из оккупации населённые пункты Харьковщины.

При этом на захваченных территориях Украины оккупанты русифицировали население. Особенно интенсивно пытались распространять "русский мир" среди учащихся.

Важно Бросали в пыточные: как учителя на Харьковщине страдали из-за отказа сотрудничать с россиянами

В Харьковской области нашли сотни российских учебников

Начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов сообщил, что в деоккупированном поселке городского типа Борова было обнаружено около 700 российских учебников. Книги были найдены в местной школе.

Среди учебников были пособия по истории России, русскому языку, а также обществоведение с российским триколором на обложке.

Книги будут использованы в качестве вещественных доказательств по делу против коллаборантов,

– написал Болвинов.

Во время оккупации, по словам чиновника, учителя-коллаборанты из Боровской общины ездили на педагогическую конференцию во временно оккупированный Купянск. Там их настраивали работать по российским стандартам.

Оккупанты наказывали украинских учителей на Харьковщине

Большинство украинских педагогов, оказавшихся в оккупации на Харьковщине, оказывали сопротивление россиянам. Поэтому оккупанты упрятывали учителей на склады, отделения, заводские помещения и издевались. Местных шокировало количество учреждений, которые оккупанты переделали под пыточные.

Как россияне уничтожали украинское образование в области

Во время оккупации российские военные вместе с коллаборантами массово уничтожали учебники и украинскую символику. Местные учителя часть книг смогли спрятать и таким образом спасти. Оккупанты также преследовали и бросали в тюрьму самых активных учителей.

Захватчики больше всего хотели начать учебный год в оккупированных городах и селах области по российским программам. Они обещали педагогам должности и высокие зарплаты за русификацию украинских детей. Те, кто согласился, впоследствии работали за еду. Некоторые родители под давлением оккупантов соглашались отдать детей в российскую школу.