В Украине самое низкое за 30 лет количество школьников – исследование

В начале 2024 – 2025 учебного года в украинской системе образования было 3,74 миллиона учеников. Речь идет о тех, кто получал образование в рамках различных учебных форматов.

И это самый низкий показатель за последние 30 лет. Причем тенденция к уменьшению количества учеников, вероятно, будет сохраняться, считают участники исследовательской программы RAI for Ukraine, пишет NGL.media.

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Уменьшается ли количество учеников в Украине

9,3% учащихся (примерно 345 тысяч детей) учатся за рубежом и остаются в украинской системе образования.

По результатам исследования ЮНЕСКО, по состоянию на 2024 год за рубежом учились почти 665 тысяч украинских школьников. Однако цифра неполная, потому что учитывает не все страны ЕС. Только 29% из этих учеников совмещают обучение в обеих странах.

МОН также предоставило статистику о количестве учеников 8 – 12 классов в 2021 – 2025 годах. Согласно ей, ежегодно 2 – 4% учеников не переходят в следующий класс и оставляют школу.

Выезжают из Украины как мальчики, так и девочки. В старших классах ежегодно наблюдается небольшое преимущество девушек (примерно 1 – 2%). Среди выпускников эта разница может достигать 10%.

По данным исследования Центра экономической стратегии, меньшинство украинцев, которые находятся за рубежом, планируют возвращаться в Украину. Препятствиями являются война и экономические обстоятельства: неопределенность, потеря жилья, низкий уровень дохода и сложности с поиском работы.