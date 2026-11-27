В Украине провели опрос, чтобы выяснить, как подростки оценивают сейчас свои способности. 74 % опрошенных оценили свои способности на 6 баллов и выше по 10-балльной шкале.

Такие данные исследования "Индекс будущего" представил Фонд первой леди Украины Елены Зеленской. Инициатива реализована в партнерстве с KSE Institute, команда которого разработала методологию и провела исследование.

Как подростки в Украине оценивают свои способности?

Средняя оценка подростками своих способностей составляет 7 баллов. При этом они видят в себе способности в большем количестве сфер, чем замечают их родители.

67% опрошенных подростков обладают способностями или интересами, которые хотели бы развивать, но пока этого не делают. О таких способностях или интересах своих детей сообщили также 66% родителей и опекунов.

Ректор KSE University Тимофей Брик при этом заявил, что будущее страны зависит от того, насколько успешно мы научимся раскрывать способности сегодняшних 12–17-летних подростков.

Зависит ли ситуация от места проживания?

По данным исследования, возможности для развития зависят, в частности, от места проживания. Учреждения внешкольного образования есть лишь в 12,5% населенных пунктов, а собственные укрытия имеют 35,7% таких учреждений.

В селах родители чаще говорят о нехватке занятий поблизости, а в городах и среди семей, которые вынужденно переехали, – об их стоимости.

Что известно об исследовании?