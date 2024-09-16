Количество первоклассников в Украине уменьшается: какая ситуация в регионах

В 2024/2025 учебном году в первый класс пошли 278 083 ребенка. А это на 36 198 первоклассников меньше, чем в прошлом году.

В начале прошлого учебного года в Украине был 314 281 ребенок, который пошел в первый класс. Такие данные обнародовали на Education.ua.

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Где количество первоклассников в Украине наибольшее и наименьшее

В Украине ежегодно уменьшается количество учеников, которые идут в первый класс, свидетельствуют, собственно, данные Государственной службы статистики. Это происходит из-за снижения уровня рождаемости, войны, которая вызвала вынужденную миграцию украинских семей с детьми за границу.

Больше всего первоклассников в этом году начало обучение в таких областях:

Днепропетровская;

Львовская;

Одесская;

а также в городе Киеве.

Если сравнить с предыдущим годом, то в 2024 году наблюдают уменьшение количества первоклассников почти во всех областях Украины. В частности, в Сумской и Херсонской областях – на 79% и 56% соответственно.

Обратите внимание! С 1 сентября 2025 года ученики-переселенцы не смогут учиться онлайн. Министерство образования и науки Украины обяжет их получать образование очно в местных школах.

Прирост фиксируют только в Волынской области – здесь количество первоклассников выросло на 16%. Почти не изменилось количество учеников первых классов в Днепропетровской и Закарпатской областях.

Интересно! МОН Украины разработало стратегию "Школа оффлайн". В частности, она имеет целью восстановление очного обучения для 300 тысяч учеников в течение учебного года. Наличие укрытий является главной предпосылкой.