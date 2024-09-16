На початку минулого навчального року натомість в Україні була 314 281 дитина, яка пішла у перший клас. Такі дані оприлюднили на Education.ua.

Дивіться також Дуже потрібні у час тривоги: що треба покласти у "тривожний рюкзак" школяра

Де кількість першокласників в Україні найбільша і найменша

В Україні щороку зменшується кількість учнів, які йдуть у перший клас, свідчать, власне, дані Державної служби статистики. Це відбувається через зниження рівня народжуваності, війну, яка спричинила вимушену міграцію українських сімей з дітьми за кордон.

Найбільше першокласників цьогоріч розпочало навчання у таких областях:

Дніпропетровська;

Львівська;

Одеська;

а також у місті Києві.

Якщо порівняти з попереднім роком, то у 2024 році спостерігають зменшення кількості першокласників майже у всіх областях України. Зокрема, у Сумській та Херсонській областях – на 79 % та 56 % відповідно.

Зверніть увагу! З 1 вересня 2025 року учні-переселенці не зможуть навчатися онлайн. Міністерство освіти та науки України зобов'яже їх здобувати освіту очно у місцевих школах.

Приріст фіксують лише у Волинській області — тут кількість першокласників зросла на 16 %. Майже не змінилась кількість учнів перших класів у Дніпропетровській та Закарпатській областях.

Цікаво! МОН України розробило стратегію "Школа офлайн". Зокрема, вона має на меті відновлення очного навчання для 300 тисяч учнів протягом навчального року. Наявність укриттів є головною передумовою.